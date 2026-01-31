Lewandowski'nin eşinden efsane golcünün gelecek sezonki adresine dair büyük ipucu

Robert Lewandowski’nin Barcelona’daki geleceği tartışılırken, eşi Anna Lewandowska’dan gelen açıklamalar belirsizliği daha da artırdı. 37 yaşındaki Polonyalı golcünün sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve kulüp içinde ayrılık ihtimali ciddi şekilde konuşuluyor.

Barcelona yönetimi, yaz transfer döneminde yeni bir 9 numarayı öncelik olarak belirlemiş durumda. Kulüp çevrelerinde, Lewandowski’nin kalması halinde ciddi bir maaş indirimi ve daha sınırlı bir rolü kabul etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Anna Lewandowska’dan dikkat çeken sözler

Polonya basınından Onet Plejada’ya konuşan Anna Lewandowska, bunun büyük ihtimalle eşinin Barcelona’daki son sezonu olduğunu söyledi. Lewandowska, “Bu yıl Barcelona’da sezonun nasıl geçeceğini göreceğiz çünkü muhtemelen kocamın burada geçireceği son sezon olacak. Bu yüzden her anın tadını çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lewandowska sözlerini, “Sırada ne var bilmiyoruz ama bu, büyük sporcuların izlediği yol. Biz de buna hazırız” diyerek sürdürdü.

Lewandowski ailesinin Barcelona bağı

Tüm bu söylentilere rağmen Lewandowski ailesinin Barcelona ile güçlü bağları bulunuyor. Robert Lewandowski daha önce futbolu bıraktıktan sonra Katalan başkentine geri dönüp yaşayabileceklerini ima etmişti. Ailenin şehir dışında inşa ettiği bir evi bulunuyor.

Anna Lewandowska’nın Barcelona’da kendi işini kurması ve bir spor salonu açması da bu bağları güçlendiriyor. Aile, Barcelona’ya taşınmadan önce Mallorca’da da bir mülke sahipti. Tüm bu detaylar, olası bir ayrılığa rağmen Barcelona’nın Lewandowski ailesi için uzun vadede önemini koruyabileceğini gösteriyor.