Lewandowski'den Barcelona'dan sonra formasını giyeceği takıma ilişkin samimi açıklama

Barcelona, sezon bitmeden önce kadro planlamasına dair kritik kararlar almak zorunda. Bu kararların başında ise deneyimli golcü Robert Lewandowski geliyor. Polonyalı forvetin sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala, kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

MLS temsilcisi Chicago Fire’ın ciddi şekilde ilgilendiği Lewandowski, Polonyalı gazeteci Bogdan Rymanowski’ye verdiği röportajda geleceğiyle ilgili net bir karar almadığını açıkça dile getirdi. Deneyimli oyuncu, şu aşamada herhangi bir baskı hissetmediğini ve karar için zamanı olduğunu vurguladı.

“Karar vermek için hâlâ vaktim var. Şu anda nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Henüz bunun hakkında düşünmeme gerek yok. Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum ama üzerimde bir baskı da yok. İlgilenen kulüpler hakkında teknik direktörle konuşmuyorum. Mesele maaşımın yarı yarıya kesilmesi değil. Kulübün planları ve benim isteklerim çok önemli.”

Sezona sakatlıklarla başladı

Bu sezon sakatlık problemleri yaşayan Lewandowski için süreç kolay geçmedi. Röportajında sezonun ilk bölümünün kendisi adına zorlu olduğunu kabul eden yıldız forvet, fiziksel olarak en iyi seviyesine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

“Sezonun başlangıcı benim için zor geçti. İki kez sakatlandım. Ocak, Şubat ve Mart aylarında oynanacak maç sayısını bildiğim için ritim yakalamak kolay olmadı. Sezonun ikinci yarısında fiziksel olarak daha iyi hazırlanmak, sağlık sorunu yaşamamak ve sadece elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”

Hedefi lig ve Avrupa zaferi

Lewandowski, bireysel geleceği belirsiz olsa da sezonun geri kalanı için hedeflerini net şekilde ortaya koydu. Tecrübeli golcü, hem ligde hem de Avrupa’da kupa kazanmak istediğini belirtti.

“Her şeyi kazanmak istiyorum. Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi… Futbol kariyerimin son yıllarında olduğumun farkındayım. Bu yüzden kalan sürede mümkün olan her başarıyı elde etmeyi hedefliyorum.”

Barcelona formasıyla kariyerinin son dönemine giren Lewandowski’nin, La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı, kulübün onunla ilgili vereceği kararda belirleyici olacak.