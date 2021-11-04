Sergio Agüero'ya ne oldu? Ne zaman sahalara dönecek?

Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta Sergio Agüero'ya ne oldu?

Agüero'nun 2021 yaz transfer döneminde Barça'ya gelişinin ardından ondan çok şey bekleniyordu.

Ancak, ilk maçına çıkışı baldır sakatlığı nedeniyle ertelendi ve şimdi daha ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle, daha uzun süre sahalardan uzak kalmaya hazırlanıyor.

Peki bu ne kadar ciddi? Goal, size tüm detayları sağlamak için burada.

Sergio Agüero'ya ne oldu?

Agüero, 30 Ekim'de Alaves ile oynanan La Liga karşılaşmasında Barça formasıyla sahaya ikinci kez ilk 11'de çıktı.

Ancak Arjantinli yıldız, göğüs ağrıları ve baş dönmesi şikâyeti nedeniyle maçtan erken ayrılmak zorunda kaldı.

Daha sonra Camp Nou'dan ambulansla ayrılıp, kardiyolojik testler için hastaneye götürülen tecrübeli golcü, hastanede tedavi altına alındı.

Sergio Agüero ne kadar süre forma giyemeyecek ve hangi maçları kaçıracak?

Barça, Agüero'nun önümüzdeki üç ay boyunca kadroda olamayacağını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sergio Agüero, Dr Josep Brugada tarafından teşhis ve tedavi sürecine tabi tutulmuştur.

"Oynamak için uygun değil ve önümüzdeki üç ay boyunca iyileşme sürecini belirlemek için tedavinin etkinliği değerlendirilecek."

Agüero; Celta Vigo, Espanyol, Villarreal, Real Betis, Osasuna, Elche, Mallorca, Granada, Rayo Vallecano ve Alaves ile oynanacak La Liga karşılaşmaları da dahil olmak üzere tüm kulvarlardaki yaklaşık 14 maçı kaçıracak.

Ayrıca Barça'nın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Benfica ve Bayern Münih'e karşı oynayacağı son iki maçın yanı sıra 12 Ocak'ta ezeli rakipleri Real Madrid ile oynanacak İspanya Süper Kupası karşılaşmasına da katılamayacak.

Sergio Agüero emekli olacak mı?

Agüero'nun ciddi bir sağlık sorunu yaşamasının ardından oyundan erken emekliye ayrılabileceği ve henüz teşhis edilmemiş bir kalp rahatsızlığından mustarip olabileceği öne sürüldü. Ancak futbolcunun emekli olup olmayacağı henüz belli değil.

Manchester City'de Agüero'nun beş sene boyunca hocalığını yapan Pep Guardiola, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Manchester City'de herkes ona iyi dileklerini letiyor. Güvenli bir şekilde iyileşmesini diliyoruz.

"Zaman önemli değil. Sağlık ve yaşam her şeyden çok daha önemli.

"Onun, mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde iyileşmesini ve mümkünse tekrar oynamasını, aksi takdirde hayatından ve yaptıklarından zevk almasını ve hayatının geri kalanında dikkatli ve güvende olmasını diliyoruz."

Diğer hangi futbolcular bu tarz rahatsızlıklar yaşadı?

Agüero, kariyerinin bir göğüs veya kalp sorunu nedeniyle askıya alındığını gören tek oyuncu değil. Diğer en son örnek, Euro 2020'de Christian Eriksen'in yere aniden çöküşü olarak gösterilebilir.

Inter ve Danimarkalı orta saha oyuncusu, kalp krizi geçirdikten sonra bir süre nefes alamadı ve hastaneye kaldırılmadan önce sahada hayata döndürüldü. Sonunda kendisine implante edilebilir bir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) takılması gerektiği doğrulandı.

Bununla birlikte eski Bolton Wanderers orta saha oyuncusu Fabrice Muamba, 2012'de Tottenham ile onanan FA Cup maçında benzer bir olaydan sonra kramponlarını erkenden atmak zorunda kaldı ve ardından doktorlar, kalbi 78 dakika boyunca atmayı bıraktıktan sonra hayatta olduğu için şanslı olduğunu açıkladılar .

Real Madrid efsanesi eski İspanyol kaleci Iker Casillas da 2019'da Porto'da antrenman yaparken kalp krizi geçirdikten sonra emekli oldu ve bir yıl sonra 39 yaşında emeklilik kararını açıkladı.

Ajax ve Hollandalı yıldız Daley Blind, iki yıl önce vücuduna bir ICD takıldıktan sonra 31 yaşında hâlâ güçlü bir şekilde futbola devam ediyor. Tıpkı eski Stuttgarter Kickers oyuncusu Daniel Engelbrecht gibi.

Bu örneklere bakıldığında Aguero'nun sahaya dönebileceğine dair umut var.