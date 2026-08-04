Leverkusen, Moussa Diaby'yi Al-Ittihad'dan geri almayı hedefliyor

Bayer Leverkusen, İttihad'ın kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi mevcut transfer döneminde Almanya'ya geri getirmek için çalışıyor.

Diaby'nin adı bu yaz Inter ile de güçlü bir şekilde anılmıştı.

"Sky Sport Almanya" ağının bilgilerine göre, ilgili taraflar henüz bir anlaşmaya varmış değil, ancak görüşmeler ileri bir aşamada ilerliyor. Bu da transferin 30 milyon eurodan daha düşük bir bedelle tamamlanmasının önünü açıyor.

Bu yaz Bayer Leverkusen'in başına geçen eski Toulouse teknik direktörü Carles Martínez Novell, Fransız kanat oyuncusunu 4-3-3 sistemine dayanan yapısına dahil etmek istiyor.

Transferin tamamlanması halinde Diaby, 2019 ve 2023 yılları arasında forması altında 172 maça çıktığı, bu maçlarda 49 gol atıp 47 asist yaptığı, çok iyi tanıdığı bir kulübe geri dönmüş olacak.

Paris doğumlu oyuncu iki yıl önce Aston Villa'dan Suudi Arabistan'a gitmişti ve Orta Doğu bölgesinde geçirdiği başarılı bir dönemin ardından böylece Avrupa'ya dönebilir. Bu dönemde 71 maça çıkan oyuncu 11 gol atıp 31 asist yaptı, ayrıca İttihad ile iki kupa kazandı.