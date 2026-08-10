Leverkusen’e sansasyonel dönüş tehlikede mi? Inter devreye girebilir

İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter de 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için yoğun şekilde devrede. Buna göre Inter, şu anda Diaby'nin mevcut kulübü Al-Ittihad'a ikinci bir teklif hazırlıyor. 20 milyon euro artı orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi içeren ilk teklifin reddedildiği belirtildi. İddiaya göre Suudi Arabistan ekibi, Diaby için 30 milyon euronun biraz altında bir bedel talep ediyor. Nerazzurri, kış döneminde de Diaby için sonuçsuz bir girişimde bulunmuştu.

Son dönemde birçok işaret, Diaby'nin 2019 ile 2023 arasında kariyerinin şu ana kadarki en iyi dönemini geçirdiği Leverkusen'e dönüşüne işaret ediyordu. Diaby'nin ayrılığından sonra da Leverkusen Sportif İşler Genel Müdürü Simon Rolfes'in oyuncuyla teması sürdürdüğü belirtiliyor. Bild ve Kicker geçen hafta, eski takımına dönüşü konusunda yürütülen görüşmelerin oldukça ileri aşamada olduğunu yazmıştı. Ancak henüz anlaşma sağlanmış değil.

Inter şimdi geri dönüş planını bozacak mı? Son İtalya şampiyonunda Diaby'nin kupa kazanma şansı yüksek olurdu, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı; Leverkusen'de ise yalnızca Avrupa Ligi ihtimali bulunuyor.

Moussa Diaby muhtemelen maaşında indirimi kabul edecek

Diaby, Leverkusen formasıyla çıktığı 172 resmi maçta 49 gol ve 47 asist kaydetmiş, ardından 2023'te 55 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Sadece bir yıl içinde 54 resmi maçta 21 gole katkı verdikten sonra, 2024'te 60 milyon euroya Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Diaby'nin Al-Ittihad ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve aldığı maaşın yıllık net yaklaşık 12 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Ancak iddialara göre oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor ve bunun için ciddi bir maaş düşüşünü de kabul etmeye hazır. Gündemde, gelecekte yıllık 6 milyon euro brüt maaş bulunuyor.