Alman teknik direktör Dino Toppmöller'in Lens ile macerası uzun sürmedi. Kulüp yönetiminin bu deneyime beklenmedik bir şekilde son verme kararı birçok soru işaretine yol açarken, Alman basını son derece hassas bir zamanlamada gelen bu görevden almanın asıl nedenini ortaya çıkardı.

Lens kararı henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, "Foot Mercato" 45 yaşındaki teknik direktörün ayrılığını duyurdu; ardından "La Voix du Nord" gazetesi de haberi doğruladı. Bu ayrılık, teknik ekibin başında yalnızca altı maç geçirdikten ve Fransa Ligi'nde Monaco ile oynanacak beklenen karşılaşmadan üç gün önce gerçekleşti.

Toppmöller'in ayrılığıyla eş zamanlı olarak, Monaco karşılaşmasında görevi geçici olarak devralmak üzere Yannick Cahuzac'ın adı öne çıktı. Teknik adam bu yaz, Ocak 2024 ile Haziran 2026 arasında Lorient'de Olivier Pantaloni'nin yardımcısı olarak çalışmasının ardından Lens'e geri dönmüştü.

Sportif direktör Jean-Louis Leca'ya yakınlığıyla bilinen Cahuzac, kulüp içinde güçlü bir desteğe sahip. Bu durum, görevini daha uzun süre sürdürebilmesinin kapısını aralıyor. Ancak görevi kolay olmayacak; özellikle de bu sezon "BEPF" antrenörlük sertifikası sınavına gireceği için her ay yaklaşık bir haftaya varan devamsızlıklar yaşayabilir.

Fransız yönetmelikleri, gerekli antrenörlük sertifikasına sahip bir teknik direktör olmadan oynanan her maç için kulübe 25 bin euro para cezası öngörüyor.

Ancak en büyük sürpriz Almanya'dan geldi. "Bild" gazetesi, Lens'in Fransa Ligi'ndeki son üç maçında iki mağlubiyet ve bir beraberlik almasına rağmen, Toppmöller'in görevden alınmasının takımın sonuçlarındaki düşüşle doğrudan bağlantılı olmadığını ortaya koydu.

Rapora göre kriz, Lens yönetiminin Toppmöller'e, 2017'den beri yanında çalışan yardımcısı Nelson Morgado'yu görevden aldığını bildirmesiyle başladı. Morgado, sürekli daha fazla bağlılık ve heyecan talep etmesi nedeniyle kulübün bazı üyelerinin, özellikle de Fransız teknik ekibinin bir kısmının hoşnutsuzluğunu çekmişti.

Raporlar, Toppmöller'in yardımcısının görevden alınması kararını reddettiğini ve bunu yönetimin teknik çalışmasına doğrudan bir müdahalesi olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Sonunda iki taraf da anlaşmazlığı gideremedi ve çekişme, Alman teknik direktörün son derece kısa bir sürenin ardından Lens'ten ayrılmasıyla noktalandı.

Toppmöller, Lens'in kadrosunda temel olarak Saud Abdulhamid'e güveniyordu; ancak Suudi Arabistanlı milli oyuncu onu sahalardan uzaklaştıran bir diz sakatlığı yaşadı ve henüz maçlara dönemedi.