Leipzig ile Napoli, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Elif Elmas’ın transferinde 25 milyon euro karşılığında anlaştı

Napoli ile Serie A şampiyonluğu elde eden yıldız oyuncunun kariyerindeki bir sonraki durak Bundesliga oluyor.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra İtalya’nın Napoli takımına transfer olan ve burada geçtiğimiz sezon unutulmaz bir şampiyonluk elde eden Makedon futbolcu Elif Elmas’ın kariyerini Almanya’da sürdüreceği iddia edildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Leipzig, Napoli ise Elmas için 25 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

24 yaşındaki oyuncunun da Leipzig’in kendisine sunduğu kişisel şartları kabul ettiği ve transfer için geri sayıma geçtiği kaydedildi. Ocak ayında Bundesliga’nın yolunu tutması beklenen Elmas’ın Napoli ile kontratı 2025 yılında sona eriyordu.

Düzenli 11 oyuncusu olamadı

Napoli’ye 2019 yazında 16 milyon euro karşılığında transfer olan Elmas, Serie A’da 5 sezonda 143 karşılaşmada forma giydi.

143 maçın sadece 46’sına ilk 11’de başlayan başarılı futbolcu çok sayıda teknik direktörle çalışmasına rağmen hiçbir zaman düzenli ilk 11’de oynayan bir oyuncu olamadı. Napoli’nin şampiyonluğuyla tamamlanan geçtiğimiz sezonda 38 lig maçının 36’sında süre alan Elif, bu karşılaşmalara altı gol sığdırırken, takım arkadaşlarına üç kez de gol pası vermişti.