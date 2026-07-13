Leganes, Fransa'dan bir Faslı oyuncuyu kadrosuna kattı

İspanyol Leganés kulübü, Fransız Le Havre takımından gelen Faslı milli oyuncu Yassine Kechta ile 2030 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Le Havre ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leganés'e katılarak, Fransa dışında ilk kez forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon boyunca Faslı milli oyuncu, çeşitli turnuvalarda 31 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol attı, 1 asist yaptı.

Bazı basın haberleri, Faslı milli oyuncu Yassine Kechta’nın, mevcut yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Belçikalı kulüp Standard Liège’in radarına girdiğini doğrulamıştı; ancak oyuncu sonunda İspanya’ya transfer oldu.