Leeds United’ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Archie Gray Liverpool, Manchester City ve Newcastle United’ın transfer listesinde

Liverpool, İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birine kanca attı.

Championship’te üçüncü sırada yer alan ve sezon sonunda yeniden Premier Lig’e dönme hesapları yapan Leeds United’ın 2006 doğumlu genç oyuncusu Archie Gray’e olan yoğun transfer ilgisi her geçen gün artıyor. HITC’nin haberine göre Manchester City, Liverpool ve Newcastle United 17 yaşındaki oyuncu kısa süre önce takımıyla uzun süreli bir kontrat imzalasa da Gray’i kadroya katmak istiyor.

Kardeşi de takip ediliyor

Geçtiğimiz ay tüm spekülasyonlara rağmen takımıyla 2028 yılına dek sürecek yeni bir sözleşme imzalayan Gray, bu sezon Daniel Farke’nin ekibinde 28’i ilk 11’de olmak üzere 30 maça çıktı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Gray, son dönemde İngiltere U19 Milli Takım’nın da vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başardı.

Haberde Liverpool’un Archie’nin Leeds United akademisinde forma giyen küçük kardeşi Harry Gray ile de ilgilendiği ifade edildi. 15 yaşında olan ve forvet olarak görev yapan Harry’nin de önümüzdeki yıllarda adından sıklıkla söz ettirmesi beklenirken, Liverpool’un yanı sıra Manchester City ve Newcastle de Archie’nin durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.