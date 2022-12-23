Frank Leboeuf, Chelsea'nin orta sahası N'Golo Kante'nin emekli olma yolunda ilerlediğini söyledi.

NE OLDU? Dünya Kupası sahibi Fransız orta saha oyuncusu, 2022-23 sezonunda sadece iki kez forma giydi ve ayağındaki sakatlık nedeniyle Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alamadı. Kante, Stamford Bridge'deki sözleşmesinin de son yılına giriyor ve Leboeuf, vatandaşının sakatlık probleminin devam etmesi ve kendisine sözleşme yenileme teklifi sunulmaması durumunda kramponlarını asmayı düşünebileceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Chelsea için oynarken aynı zamanda Fransa ile 1998'de Dünya Kupası'nı kazanan Leboeuf, Kante ile ilgili Safe Betting Sites'a verdiği demeçte şunları söyledi: “Onunla form durumu ve nasıl hissettiği hakkında konuşmadım ama muhtemelen kariyerinin sonuna yaklaşıyor olabilir. Çünkü mesele şu ki, bir insandan bahsettiğimizi anlamalıyız. Aniden vücudun 'tamam, yeter, beni rahat bırak' diyor. Kariyerinizin sonu aynı zamanda kariyerinizin bir parçasıdır ve vazgeçmek için doğru zamanı seçmelisiniz. Kendi kafanızda bir karar vermelisiniz. Ailenizle konuşmalı ve belki de 'tamam, artık bitti' demelisiniz. Ancak yine de Chelsea'ye iyi hizmet edebileceğini düşünüyorsa, devam etmeli."

DAHA BÜYÜK RESİM: Kante, Chelsea'ye 2016'da Leicester'dan katıldı ve Maviler için 262 kez forma giydi. Fransız orta saha bu süreçte Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Avrupa Ligi zaferi ve Kulüpler Dünya Kupası başarısı elde etti.

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SIRADA NE VAR? Chelsea'nin şu anki menajeri Graham Potter, futbolun en iyi defansif orta sahalarından biri olan Kante'yi şu ana kadar pek oynatamadı. Bu yüzden genç hocanın, Fransız yıldızla ilgili uzun vadede neler düşündüğü belirsiz.