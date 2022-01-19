Maurizio Sarri, Udinese forması giyen Ignacio Pussetto ile çarpışmasının ardından yerde yuvarlanarak büyük bir tehlike atlattı.

İtalya Kupası’nda oynanan Lazio ile Udinese arasındaki maçta Lazio’nun hocası Sarri, ikili bir mücadelenin saha dışına doğru taşınmasıyla Pusetto’yla karşı karşıya geldi.

63 yaşındaki menajer, Manuel Lazzari ve Pussetto'nun mücadelesini izlediği sırada bir anda Pusetto’nun sert bir şekilde kendisine çarpmasıyla afalladı.

Dengesini kaybederek yerde yuvarlanan İtalyan hoca, çenesine de sert bir müdahale aldı.

Pussetto'nun darbesiyle çaresiz kalan Sarri’nin gözlükleri havaya fırlarken bu görüntüyü izleyen taraftarlar İtalyan menajer için endişe etti.

Son derece acı verici bir şekilde düşen İtalyan menajerin neyse ki çok önemli bir şeyi yoktu.

Kendisinden özür dileyen Pussetto ile kucaklaşan Sarri’nin kalıcı bir hasarının olmaması izleyenleri rahatlattı. İkili, kötü görüntünün ardından kucaklaştı.

Maçta ne yaşandı?

Lazio, 106. dakikada Ciro Immobile’nin ayağından bulduğu golle Udinese’yi 1-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Maçı galibiyetle tamamlayan Lazio’nun menajeri Sarri, maçın ardından o kadar mutluydu ki saha içerisindeki çarpışmaya yönelik esprili bir yaklaşımda bulundu:

“Kendimi test etmiş oldum ve gördüğünüz gibi karşısınızdayım. Bu arada, ilk ayağa kalkanın ben olduğumu da belirtmek isterim.”

Sarri’nin kariyeri

Daha önce İtalya'nın köklü ekiplerinden Juventus ve Napoli’yi çalıştıran Maurizio Sarri, haziran ayından bu yana Lazio'nun başında bulunuyor.

2018/19 sezonunda Premier Lig ekibi Chelsea’de de görev yapan İtalyan menajer, İngiliz ekibinin UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmasına katkıda bulundu.

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