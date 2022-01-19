Dani Alves’ten Barcelona’ya çağrı: “Messi’yi geri getirin”

Dani Alves, Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'den Barcelona'ya dönüşünü görmek istediğini dile getirerek Katalan devine "bununla ilgilenmelerini" ve eski takım arkadaşına "harika bir hediye" vermelerini söyledi.

Messi, Barcelona'da 20 yıllık kariyeri sırasında futbolun tüm zamanlarının en iyileri arasında bir yer edindi ve geçen yaz kulübün La Liga ücret kısıtlamaları nedeniyle kendisini yeni bir sözleşmeye bağlayamaması nedeniyle birliktelik sona erdi.

Camp Nou'da birçok İspanya şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kupası kazanan ve aynı zamanda Barcelona'nın tüm zamanların en golcü futbolcusu olan Arjantinli, daha sonra bedelsiz bir transferle PSG'ye katıldı. Ancak Alves, Arjantinli yıldızın geri adım atacağına inanıyor.

Alves, beş buçuk yıl aradan sonra Barca'ya yeniden katıldı, ancak perde arkasındaki atmosferin Messi olmadan aynı olmadığını söylüyor.

Dani Alves ne söyledi?

Brezilyalı bek, Catalunya Radyosu'na verdiği demeçte, yedi kez Ballon d'Or sahibini geri getirmeye çağırdı:

"Messi, futbol tarihinin en iyi oyuncusu. Burada olup onu görmemek, kadroda olmaması garip.

"Bazen işler bizim hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Ona buradan daha iyi bir yerde olmayacağını zaten söyledim.

"Aynısını ben ayrıldığımda bana da söyledi. Messi kariyerini burada bitirirse çok iyi olur. Burada bitirmek onun için harika bir hediye olur ve kulüp bununla ilgilenebilir."

Messi, 2004 ve 2021 yılları arasında Barça formasıyla çıktığı 778 maçta 672 gol kaydetti ve bu süreçte kulübün 35 kupa kazanmasına yardımcı oldu.

Messi, tek bir La Liga ve Avrupa sezonunda atılan en çok gol de dahil olmak üzere bir dizi rekor kırdı.

PSG, Messi'yi ekstra bir yıl opsiyonuyla iki yıllık bir sözleşmeye bağladı, ancak 34 yaşındaki oyuncu, bir aşamada Camp Nou'ya dönmek için kapıyı açık bıraktı.

Messi, Ekim ayında SPORT'a bir demeç verdi:

"Her zaman kulübe yardım edebilmeyi çok istediğimi söyledim.

"Bir noktada direktör olmayı çok isterim. Barcelona'da olup olmayacağını veya başka bir yerde olup olmayacağını bilmiyorum.

İmkan olursa yine elimden geldiğince katkıda bulunmak isterim çünkü sevdiğim kulüp bu ve iyi olmaya, büyümeye devam etmeye ve dünyanın en iyilerinden biri olmaya devam etmesini çok isterim."

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