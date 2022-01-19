Bursa Bölgesel 1'inci Amatör Lig'de Yalıntaşspor Başkanı Samet Karanfil, tabancayla rakip soyunma odasını basan kalecisi Barış Yurt’un lisansını yırttı.

Geçtiğimiz aylarda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım Yalıntaşspor ile Samanlıspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yalıntaşspor 4-1 önde götürürken maçın son dakikalarında takımın kalecisi Barış Yurt ile Samanlıspor oyuncusu Hamza Tekinalp kırmızı kart gördü.

Karşılaşmadan ayrılan Barış Yurt aracına gidip kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti ve tehditler savurdu.

Yurt'un ifadesi alınmış ve serbest bırakılmıştı ancak Yalıntaşspor başkanı oyuncuyu affetmedi.

Kulüp başkanı ne söyledi?

DHA'nın haberine göre; TFF'ye bağlı Bursa İl Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Barış Yurt'a gözlemci raporunu da dikkate alarak gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi.

Bu cezayı yetersiz bulduğunu söyleyen Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, oyuncunun lisansını yırttıklarını söyledi:

"19 Aralık Pazar günü oynanan Yalıntaşspor- Samanlıspor maçında kaleci Barış Yurt, futbol müsabakalarında emsali görülmemiş bir olaya karışmıştır.

Bu olay sonrasında sadece 3 maç müsabakalardan men cezası aldı. Bir kulüp başkanı olarak benim bu cezayı kabul etmem mümkün değil.

Bu tarz insanların futbol hayatının tamamen bitirilmesi gerekiyor. Kulüp başkanı olarak futbol hayatını bitirmek için Yalıntaşspor Kulüp Başkanı olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Biz de oyuncunun lisansını iptal edip yırttık."

Başka ne söylendi?

DHA'ya konuşan Samanlıspor Futbolcusu Hamza Tekinalp, kaleci Barış Yurt ile maç esnasında ve sonrasında yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfretti. Ben de 'Neden küfrediyorsun?' deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı.

Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu.

Özür dileyecek, diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim.

Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar."

Daha fazlası