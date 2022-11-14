Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri: "Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim"

İtalyan hoca, Katar'da düzenlenecek olan büyük turnuvayı takip etmeyeceğini vurguladı.

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, 2022 Dünya Kupası'na pek sıcak yaklaşmıyor.

Yorucu fikstürden dolay şikâyetçi olan İtalyan hoca, Katar'daki turnuvayı izlemeyeceğini açıkladı.

Sarri, maç takvimini 'çılgın' olarak yorumladı.

Ne söylendi?

Lazio'nun 13 Kasım Pazar akşamı deplasmanda Juventus'a 3-0 kaybettiği maçın ardından basın toplantısında konuşan Sarri, Dünya Kupası arası ile ilgili şunları söyledi:

"Mola herkes için iyidir, çünkü hepimiz fiziksel ve zihinsel enerjiden yoksun kaldık. Bu, bu yılki takvimin çılgınlığı.

"Takvimin beni bu Dünya Kupası için ne kadar kızdırdığını düşünürsek, sanırım Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim."

Maurizio Sarri başka ne söyledi?

Tecrübeli hoca, Juventus mağlubiyeti ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"40 dakika boyunca risk almadan ve Juventus'un oyunu kontrol etmesine asla izin vermeden iyi iş çıkardık. Kean'in golün bir dönüm noktasıydı. Sonuç biraz fazla sert oldu. Sorumluluk bizim, çünkü ikinci golü de basit bir şekilde yedik.

"Juve öne geçtikten sonra savunma yaptı ama böyle oynamalarını bekliyordum."

Lazio, Dünya Kupası öncesinde ligde 30 puanla dördüncü sırada bulunuyor.