Lazio Guendouzi'nin yerine Fenerbahçe'nin eski gözdesini transfer etti

Lazio, Hollanda devi Ajax forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor’ın transferini resmi kanalları üzerinden doğruladı. Biancocelesti, yaptığı açıklamada genç futbolcuyu Roma’ya “hoş geldin” sözleriyle karşıladı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre transferin Lazio’ya maliyeti 15 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı 2 milyon euro bonus olarak belirlendi. Kulüp, özellikle orta sahadaki boşluğu hızlı bir şekilde doldurmak için bu hamleyi erkenden tamamladı.

Lazio’nun bu transferde aceleci davranmasının temel nedenlerinden biri, orta sahanın önemli isimlerinden Matteo Guendouzi’nin Fenerbahçe’ye transfer olmaya hazırlanması olarak gösteriliyor. Teknik heyet, Guendouzi’nin ayrılığı sonrası merkezde dinamizmi ve sürekliliği olan bir oyuncu arayışına girmişti.

Taylor, Ajax altyapısına henüz 8 yaşındayken katıldı ve Amsterdam ekibinde tüm kulvarlarda toplam 184 maça çıktı. Hollanda milli takımında ise şu ana kadar 5 kez forma giydi.

Taylor’ın Lazio oyuncusu olarak ilk sözleri

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Hollandalı orta saha, Lazio’daki ilk günlerinde büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

“Başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım. Burası gerçekten büyük bir kulüp ve her şey çok güzel” diyen Taylor, transfer haberini ailesiyle birlikteyken aldığını belirtti ve mutluluğunu gizlemedi.

Ajax’ta geçirdiği son sezonun kendisi için önemli olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, Lazio ile oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri maçın da kararında etkili olduğunu söyledi. Taylor, “Her iki kulüp de gerçekten büyük. Ajax’ta öğrendiklerimi buraya taşımak istiyorum ve umarım Lazio ile kupalar kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Serie A’ya dair görüşlerini de paylaşan Taylor, ligin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ve kendisinde güçlü bir izlenim bıraktığını dile getirdi. Kendisini tanımlarken ise, “Yeşil bayrağım asla pes etmemem, kırmızı bayrağım ise biraz inatçı olmam” sözlerini kullandı.

Gol katkısına da dikkat çeken Hollandalı orta saha, “Ceza sahasında olmaya çalışıyorum çünkü futbolda en önemli şey gol atmaktır” dedi. Lazio gibi büyük bir kulüpte oynamanın doğal olarak baskı getirdiğini belirten Taylor, takım olarak bu baskının altından kalkabileceklerine ve her maça galibiyet hedefiyle çıkacaklarına inandığını vurguladı.