Lazio Başkanı Claudio Lotito: Juventus Savic'i istiyorsa, 100 milyon euro ödemeli
Serie A ekiplerinden Lazio'nun başkanı Claudio Lotito, Juventus'un Sırp orta sahaları Sergej Milinkovic-Savic'i transfer edebilmek için astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkartması gerektiğini söyledi.
Juventus'un Ocak ayında 27 yaşındaki oyuncu kadrosuna katacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Lotito, Savic'e Juve kapılarını kapadı.
Il Messaggero'ya konuşan Lotito, "Onu satmıyorum ve Juventus taraftarlarının Savic'i alkışlaması umurumda değil. Savic'i Juventus'ta izlemem için bize en az 100 milyon euro ödemeleri gerekiyor" dedi.
Menajeri Mateja Kezman
Lazio ile mevcut kontratı 2024'te sona erecek olan Savic'in menajerliğini bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mateja Kezman yapıyor.
Kezman'ın yeni sözleşme için masaya oturtmak isteyen Lazio yönetimine Dünya Kupası sonrasına randevu verdiği bilinirken, Juventus da teklif hazırlığını sürdürüyor.
Savic'in kontratının son senesine girecek olmasını değerdirecek olan Juventus, TuttoMercato'da yer alan habere göre Lazio'ya 50 milyon euro ve çeşitli bonusları içeren bir teklif sunacak.
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