Inter Milan forveti Arjantinli Lautaro Martinez, transfer döneminin son günlerinde kendisini Barcelona'ya transfer olmakla ilişkilendiren haberlerin gerçek yönünü açıkladı ve Katalan kulübün hizmetlerine olan ilgisinin gerçek olduğunu, ancak Nerazzurri'de kalmayı tercih ettiğini vurguladı.

Atletico Madrid'in, Katalan kulübün ilgisine ve oyuncunun transferin tamamlanmasına imkan verecek bir çıkış yolu bulma konusundaki ısrarına rağmen yıldızı Julian Alvarez'in Barcelona'ya gitmesine karşı tutumunda direnmesinin ardından, transfer döneminin son bölümünde Lautaro'nun geleceğine dair spekülasyonlar arttı.

Alvarez ile anlaşma ihtimalinin karmaşıklaşmasıyla birlikte, Barcelona'nın hücum hattını güçlendirmek için olası alternatiflerden biri olarak Lautaro Martinez'in adı öne çıktı. Bu sırada Inter Milan, Katalan kulüpten resmi bir teklif almadığını yalanladı ve forvetinin satışına dair müzakerelere girmenin kapısını da kapattı.

Ancak Lautaro, İtalya'daki "Gran Gala del Calcio" töreninde bulunduğu sırada sessizliğini bozdu ve Barcelona'nın kendisini kadrosuna katma ilgisinden söz eden haberlerin doğru olduğunu ilk kez itiraf etti.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığı "Sky Italia" kanalına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Bu tür teklifler almak her zaman gurur kaynağıdır, çünkü futbolun en üst seviyesinde kalmak için sürekli çalışıyorum. Haberler doğruydu."

Barcelona'nın ilgisi olduğunu itiraf etmesine rağmen, Inter Milan'ın kaptanı takımıyla devam etme isteğini vurguladı ve kulübün ilk tercihi olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman Inter'de, takım arkadaşlarımın ve taraftarlarımızın yanında kalmak istediğimi söyledim. Beni istedikleri sürece bu kulüpte kalacağım."

29 yaşındaki Lautaro Martinez'in Nerazzurri ile sözleşmesi 2029 yılına kadar uzanıyor.

Barcelona'nın sonunda içinde bulunulan sezon forveti olması için Arsenal'den Brezilyalı Gabriel Jesus ile anlaştığını belirtmek gerekir.

Lautaro ayrıca futbolun değişken doğasına dikkat çekti ve Inter'e olan bağlılığını yenilemeden önce gelecekte değişiklikler yaşanmasını tamamen dışlamadı.

Şöyle açıkladı: "Hepimiz biliyoruz ki futbol dünyasında artık faydalı olmadığında senden gitmeni isterler. Inter'de oynamak benim için bir gurur kaynağı ve burada mutluyum. Kalmak, her gün gelişmeye devam etmek ve Inter ile büyük kupalar için yarışmak istiyorum."

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