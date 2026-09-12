Inter Milan, Federico Dimarco'nun takımda kalmasını güvence altına almanın peşinde. Barcelona'nın transfer döneminin son günlerinde oyuncuyu kadrosuna katma girişimi İtalyan kulübünü endişelendirdikten sonra, kulüp sol bekin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için çalışmalara başladı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Dimarco'nun transfer döneminin son aşamasında Barcelona ile ilişkilendirilen isimlerden biri olduğunu ortaya koydu ve iki sol bek, Dimarco ile Alejandro Balde'nin takas edileceği bir transfer için Inter ile temasların gerçekleştiğini, ancak sürecin tamamlanmadığını açıkladı.

Barcelona'nın girişimi Inter'i teyakkuza geçirdi; İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesinin aktardığına göre İtalyan kulübü, sol bekinin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için çalışıyor.

28 yaşındaki oyuncunun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve bir yıl daha uzatma opsiyonu mevcut.

Dimarco'nun kendisi de yaz aylarında kulübün uzatma opsiyonunu devreye sokmamasına şaşırdığını dile getirdi ve son olarak şunları söyledi: "Geçen yıl yaptıklarımdan sonra kulübün beni arayıp benimle konuşmasını bekliyordum."

Madrid'de zirve

İtalyan gazete, Şampiyonlar Ligi'nde Real karşısında oynanan maç öncesinde Madrid'de Nerazzurri'nin yeni spor direktörü Dario Baccin ile oyuncunun menajeri Arturo Canales arasında bir temas gerçekleştikten sonra Inter'in nihayet harekete geçtiğini ortaya koydu; bu temasın sözleşme uzatma sürecini hızlandırmaya katkıda bulunması bekleniyor.

Aynı bilgiler, müzakerelerin Dimarco'nun Inter ile mevcut maaşı olan net 4 milyon euro üzerinden yürütüldüğüne işaret etti; oyuncu şu anda sol bek mevkiinde en iyiler arasında sayılsa da bu rakamın yüksek bir değer olduğu belirtiliyor.

Barcelona ise bu müzakerelerin gelişimini yakından takip ediyor; zira şu anda elinde Hansi Flick'in mevcut planlarında yer almayan Alejandro Balde dışında gerçek anlamda bir sol bek bulunmuyor.

Dimarco, kalitesinin yanı sıra kariyerinde dikkat çekici bir olgunluk aşamasına ulaşmış olması sayesinde Barcelona'nın ilgisini çekiyor.

Oyuncu, İtalya Milli Takımı'nda sol bek mevkiinde forma giyiyor ve Giuseppe Meazza Stadı'nda Inter taraftarları arasında büyük bir popülariteye sahip.



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