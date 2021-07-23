Transfer geliri elde etmek için oyunu satmak zorunda olan Barcelona’da Laporta, Griezmann ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğruladı.

Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Antoine Griezmann, kulübün yeni transferlere ve Messi’ye lisans çıkarabilmek amacıyla maaş bütçesinde yer açmak zorunda olduğu için yollarını ayırmayı düşündüğü isimler arasında yer alıyor.

Takas tekliflerine de açık olan Barcelona’da başkan Laporta,Dünya Kupası şampiyonu Fransız golcüyle ilgilenen takımlar olduğunu doğruladı.

Neler söylendi?

Yeni transfer Memphis Depay’ın imza töreninde konuşan Laporta, Fransız hücumcunun geleceğine dair şunları söyledi:

“Griezmann Barcelona’nın oyuncusu ve üç yıllık daha kontratı var. Şartların değişmediği takdirde burada ona güveniyoruz.”

“Transfer pazarında bazı hareketlilikler yaşanıyor ve bazı takımların da Griezmann ile ilgilendiğini reddedemeyiz. Bu da onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.”

“Bu tarz durumlarda biraz hayal gücünüzü kullanmalı ve takas ihtimalleri de düşünmelisiniz. Ancak Antoine bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Kulüp ona önemli bir yatırım yaptı ve şu anda oyuncudan da memnunuz.”

“Kulüplerin bu seviyedeki oyuncular için teklifte bulunmaları zordur. Ancak transfer dönemi yeni yeni hareketleniyor ve Griezmann’ı isteyen kulüpler de vvar.”

“Maddi olarak oldukça kırılgan bir dönemin içerisindeyiz ve gelecek tüm tekliflere açığız. La Liga’nin limitlerine uymak için maaş bütçemizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.”

Griezmann yeni sezonda hangi takımın formasını giyecek?

İki yıllık aranın ardından Griezmann’ın Atletico Madrid’e dönmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Saul Niguez ve Joao Felix gibi isimlerin bu transferde takas anlaşmalarının bir parçası olarak kullanılabileceği de belirtilmişti.

Agüero’nun Barcelona ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Pep Guardiola’nın da Fransız oyuncuyu takımında görmek istediği iddia edilmişti.

Geçmiş dönemlerde bir diğer İngiliz devi Manchester United’ın da Griezmann’a bir ilgisi bulunmuştu.

Fransız oyuncu için muhtemel duraklardan biri de Kylian Mbappe’nin geleceğinin henüz netleşmediği Paris Saint - Germain olabilir.

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