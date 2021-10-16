Laporta açıkladı: Diriliş Barcelona yolda!

Pazar günü yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ekonomik olarak oldukça zor günler geçiren ve bu doğrultuda en büyük efsanesi Lionel Messi'yi PSG'ye kaptıran Barcelona'da başkan Joan Laporta kulübün eski günlerine döneceğine dair söz verdi.

İspanyol basınından Sport'a konuşan Laporta, yedi aylık görev süresinin en zor anının Arjantinli yıldızın ayrılığı olduğunu belirtti.

Yedi aylık sürecin en iyi ve en kötü olayları nelerdi?

En acısı Messi'nin ayrılığıydı.

En iyi şey ise 595 milyonluk kredisini istediğimiz şartlarda alabilmek oldu. Bu kredi kısa vadeli borçlarımızı ödemek için elimizi güçlendirdi ve önümüzü nispeten daha rahat bir şekilde görebilmemizi salğadı.

Barcelona taraftarlarının eskisi gibi büyülü günler yaşayacağınızı söylemiştiniz. Başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Olacağız. Bu durumu düzeltebileceğimizi biliyoruz. Barcelona'nın bir kez daha futbol dünyasının zirvesine çıkacağına şahit olacağız ve bunun için doğru yoldayız. Yine de bunun bugünden yarına gerçekleşmeyeceğinin farkındayız.

Attığımız adımlarla birlikte Barcelona yeniden dünyanın en iyisi olacak.

Kulübü istediğiniz gibi özgürce mi yönetiyorsunuz yoksa kararlarınızda ekonomik durum etkili mi?

Başlangıcın kolay olmayacağının zaten farkındaydık. Engelleri ve olumsuzlukları geride bırakarak, önümüze bakıyoruz.

Barcelona bir kez üst düzey rekabet edecekse güçlü bir ekonomisinin olması gerekiyor ve insanlar artık bu durumun farkına varmaya başladı.

Pazar günü yapılacak genel kurul toplantısı ne kadar önemli?

Kulübün yakın tarihindeki en önemli şey olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki yönetim kurulunun attığı yanlış adımların getirdiği felaket sonuçları açıklayacağız ama aynı zamanda Barcelona'nın dirilişini de ilan edeceğiz.

Günde kaç saat uyuyorsunuz?

Dört buçuk ve beş saat arasında uyuyorum. Rahat bir vicdanla uyuduğumu söyleyebilirim. Özel hayatım içi çok az zamanım var. Hassas bir dönemden geçiyoruz ve tamamen Barcelona'ya odaklanmış durumdayım.

2003'te başkan olurken hayatımın en güzel yıllarını Barcelona'ya adadığımı söylemiştim. Şimdi yine benzer bir dönemden geçiyoruz ve kendimi bunu yapmak için çok güçlü hissediyorum.

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