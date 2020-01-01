Lampard: Lewandowski beni endişelendirmiyor

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Bayern Münih ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında 'i ağırlayacak olan 'de teknik direktör Frank Lampard basın toplantısında konuştu.

Erling Haaland ile birlikte bu sezon turnuvanın 10 golle en golcü oyuncusu olan Robert Lewandowski hakkında kaygılanmadığını belirten Lampard, Bayern Münih'te birden fazla tehlikeli oyuncu bulunduğunu söyledi:

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"Lewandowski beni endişelendirmiyor. Yıllardır çok istikrarlı. Lewa'nın gol rekorları ve yaptığı diğer her şey açık ara birinci sınıf kalitede. Bayern Münih'in birçok maçını izledim ve Lewa'nın yaptıkları gözalıcı şekilde öne çıkıyor."

Daha fazla takım

"Mızrağın başı Lewandowski; ancak Bayern Münih'in çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Eleme turlarında en üst düzey performansımızı sergilememiz gerek."

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansını değerlendiren Lampard, "Elbette şampiyon olabilirler. lideri olmalarının bir sebebi var. Kuvvetli yapıları sayesinde zorlukları aşabilen bir kulüp. Onlara karşı büyük bir saygı duyuyorum. Her yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirler ancak bizim işimiz onları durdurmaya çalışmak" ifadelerini kullandı.