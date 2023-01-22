Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, teknik direktör Frank Lampard'ın kovulup kovulmayacağına dair sorulan soruya kesin bir yanıt vermedi.

NE OLDU? Jarrod Bowen, cumartesi günü Premier Lig'de West Ham'ın Everton ile oynadığı karşılaşmada ilk yarıda iki gol kaydetti. Bu goller, Everton'ın 20 maçta 15 puanla 19. sırada kalmasına neden oldu ve Frank Lampard şu anda ciddi bir baskı altında. Ancak kulüp sahibi Moshiri, hocanın geleceği hakkında sorulan soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Moshiri, "Yorum yapamam. Bu benim kararım değil" dedi.

Lampard ise BBC'ye yaptığı açıklamada işini kaybetmekten endişe etmediğini öne sürdü ve şunları söyledi: "Kovulmaktan kesinlikle korkmuyorum. Ben işimi yapmaktan gurur duyuyorum. Sadece işimi yapıyorum. Her gün uyanıyorum ve nasıl biraz daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Bu kadar basit.

"Geçen sezon büyük bir mücadele verdik ve ligde kaldık. Richarlison'ı kaybettik ve şimdi bunun üzerine yeni bir düzen inşa etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle diğer kulüpler yoluna devam etmeye çalışırken bizim yeniden savaşmamız normal. Zaman akıp gidiyor ve size, onlarla aynı ligde olma hakkını veriyor. Hareket etmezseniz zor zamanlar geçirirsiniz. Zor zamanlardayız ve herkes bunu düzeltebilmek için çaba sarf etmek zorunda. Kulüp olarak birlikte hareket etmeliyiz. Oyuncuların ruhlarından ve maça yaklaşımlarından şikâyet edemem."

DAHA BÜYÜK RESİM: Lampard, geçen yıl Rafael Benitez'den görevi devraldı ve takımı Premier Lig'de tutmayı başardı. Ancak devam eden sezonda Everton bir kez daha sendeliyor. Takım, bu sezon tüm kulvarlarda son 10 maçında galibiyet almayı başaramadı.

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