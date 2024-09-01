Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Valladolid karşısında gösterdiği performansla Lionel Messi'nin rekorunu egale etti.

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Hansi Flick yönetimindeki bu sezonki La Liga performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yamal, Barcelona’nın Valladolid ile oynadığı ve bol gollü geçen maçta gol atamasa da yaptığı iki asistle takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. İlk asistini Robert Lewandowski'ye yaparken, ikinci asistini ise Raphinha’nın beşinci golüyle tamamladı.

Bu sezon gösterdiği performansla özellikle oyun kurma yeteneğiyle öne çıkan Yamal, şu ana kadar dört asistle La Liga'nın en çok asist yapan oyuncusu konumunda.

En genç 10 La Liga asisti yapan oyuncu

Yamal, sadece 17 yaş ve 49 günle, La Liga tarihinde on asist barajına ulaşan en genç oyuncu oldu. Ayrıca, profesyonel kariyerinde toplamda yirmi asiste ulaşmayı başardı. Karşılaştırmak gerekirse, Lionel Messi bu başarıyı ancak 20 yaşını geçtikten sonra elde etmiş ve yirmi asiste ise 21 yaşında ulaşmıştı. Yamal, rekorlar kırarak ve egale ederek büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca, Yamal son sekiz maçında ya gol attı ya da asist yaptı. Bu seri, La Liga'da oynadığı son dört maç ve Avrupa Şampiyonası sırasında İspanyol milli takımıyla oynadığı dört maçı içeriyor.

Tüm rekorlara gözünü dikti

Yamal, Lionel Messi'nin elinde bulunan bir başka rekoru daha egale etti. Messi’nin 2014-15 sezonundaki başarısına benzer şekilde, Yamal da tek bir La Liga sezonunun ilk dört maçında dört asist yapan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

La Liga’da 42 maça çıkan Yamal altı gol atarken sekiz asist yaptı ve toplamda 14 gole direkt katkıda bulundu. Bu seviyede bir katkı, 21. yüzyılda La Liga’da 18 yaş altı bir oyuncu tarafından elde edilen en yüksek rakam olurken, önceki rekoru elinde bulunduran Bojan Krkic’i (10 gol ve üç asistle 13 gol katkısı) geride bıraktı.