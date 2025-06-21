Lamine Yamal OnlyFans modeli ile yaptığı kaçamak sonrasında soluğu Neymar'ın yanında aldı

Lamine Yamal, sezon sonrası tatiline önce OnlyFans modeli Fati Vazquez ile İtalya'da başladı, ardından idolü Neymar ile Brezilya'da buluştu.

Barcelona'nın 17 yaşındaki parlayan yıldızı Lamine Yamal, yaz tatilini oldukça renkli geçiriyor. Genç oyuncu, kısa süre önce kendisinden 12 yaş büyük olan İspanyol OnlyFans modeli Fati Vazquez ile tatil yaparken görüntülenmişti. Bu olayın ardından Yamal, futbol idolü Neymar ile bir araya gelmek için Brezilya’ya gitti.

Yamal, Neymar’ın Rio de Janeiro yakınlarındaki Mangaratiba’daki lüks evine misafir oldu. İkili burada birlikte vakit geçirirken sosyal medyada birçok video ve fotoğraf paylaştı. Görüntülerde birlikte yüzdükleri, voleybol oynadıkları, tişört değiştirdikleri ve arcade salonunda basketbol oynadıkları anlar yer aldı.

Ayrıca Neymar, Barcelona forması giydiği günlere atıfla, üzerinde “Yamal” yazılı bir Barça formasını eline alırken de kameralara yansıdı.

OnlyFans yıldızıyla İtalya tatili

Yamal, Brezilya yolculuğundan sadece birkaç gün önce 29 yaşındaki uçuş görevlisi ve sosyal medya fenomeni Fati Vazquez ile İtalya’da tatildeydi. İkili, Sicilya açıklarındaki Pantelleria adasında jet ski yaparken, helikopter turuna çıkarken ve havuz kenarında vakit geçirirken görüntülendi.

İspanyol dergisi Lecturas, iki ismin birlikte çekilmiş çok sayıda karesini yayınlarken, aralarındaki ilişkiye dair “aralarında net bir bağ var, yaş farkı onlar için bir sorun değil” yorumunu yaptı. Yine de Yamal, gazeteci Javi de Hoyos’a konuşarak aralarında duygusal bir ilişki olmadığını açıkça ifade etti.

Vazquez'den sert açıklamalar

Vazquez ise sosyal medyada gelen tepkilere karşı sessiz kalmadı. Kendisine pedofili suçlamasında bulunan takipçileri sert bir şekilde eleştiren influencer, “Ben daha 29 yaşındayım, 30 bile olmadım. Kimseye zarar vermedim. İnsanlar beni öldürmek istiyor” dedi.

Açıklamalarına Instagram’dan da devam eden Vazquez, havuzda çekilen bir fotoğrafına “Ben buradayım, rahatım” notunu düştü.

Barcelona'da geçirdiği harika sezonun ardından dinlenmeye çekilen Yamal, yaşadığı tartışmaların ardından tüm bu olayları geride bırakmak için soluğu Brezilya’da aldı. Sarı şapkasıyla bir golf arabasının ön koltuğunda otururken görülen genç yıldız, Neymar ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Brezilyalı yıldız Neymar’ın geleceği ise belirsizliğini koruyor. Santos ile olan sözleşmesi kısa süre içinde sona erecek olan oyuncunun önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor.