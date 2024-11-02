Lamine Yamal'ın henüz 15 yaşındayken Barcelona'dan PSG'ye transfer olmasının önüne geçen kişi belli oldu!

Önümüzdeki 20 yıl boyunca dünya futboluna damga vurması beklenen Lamine Yamal'ın PSG'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Ballon d'Or töreninde Kopa Trophy ödülünü kazanarak dünyanın en iyi 21 yaş altı oyuncusu olarak tanındı. 17 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın Avrupa Şampiyonası zaferinde önemli bir rol oynamış, Barcelona’da ise çıktığı ilk sezonda yedi gol atıp dokuz asist yapmıştı.

Ancak, Yamal’ın kariyeri neredeyse başka bir yöne kayacaktı. 15 yaşındayken PSG, genç yeteneği Barcelona’dan koparmak için cazip bir teklifte bulunmuştu. Mundo Deportivo’ya göre, o dönemde Barcelona teknik direktörü olan Xavi, bu transferin önüne geçerek Yamal’ı takımda tutmayı başardı.

Barcelona’nın efsane oyuncularından Xavi, genç yeteneğe ilk fırsatta A takımda şans vereceğini vaat etti. Yamal, Xavi’nin bu sözü üzerine PSG’nin teklifini geri çevirdi ve Barcelona’da kalma kararı aldı. Xavi, verdiği sözü yerine getirerek Nisan 2023'te Yamal’ı Real Betis karşısında oyuna aldı ve Yamal, 15 yaşında bir Barcelona lig maçına çıkan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Xavi'ye teşekkürü ihmal etmedi

Bu maçtan sonra Yamal, Ekim 2023’te Barcelona ile üç yıllık profesyonel bir sözleşme imzaladı. Sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli ise tam 1 milyar euro olarak belirlendi; bu rakam, Avrupa’nın diğer dev kulüplerinin ilgisini kırmak amacıyla belirlendi.

Yamal’ın yükselen performansı devam ederken, Barcelona Başkanı Joan Laporta, genç yıldız için gelen 200 milyon euro değerindeki teklifleri reddettiklerini belirtti. Laporta, “Lamine gibi oyuncular için çılgın teklifler alıyoruz, ancak biz ona güveniyoruz ve satmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kopa Trophy ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada Yamal, Xavi’ye teşekkür ederken, “Bu ödülü kazandığım için çok gururluyum. Teknik ekip, takım arkadaşlarım ve özellikle benimle her zaman ilgilenen Xavi’ye teşekkür ediyorum" dedi. Yamal, bu ödülle birlikte Pedri ve Gavi’nin ardından Kopa Trophy kazanan üçüncü Barcelona oyuncusu oldu.

Genç yıldızın performansı Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ederken, Barcelona, Yamal’ın geleceğini güvence altına almak için her türlü önlemi almış durumda.