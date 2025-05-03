Lamine Yamal'ın en büyük rakibi Manchester United altyapısında yetişiyor!

Manchester United'ın altyapısında forma giyen JJ Gabriel, U18 maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Manchester United akademisi, bir süredir büyük yetenekleri profesyonel futbola kazandırmasıyla biliniyor. Bu gelenek, şimdilerde henüz 14 yaşında olan JJ Gabriel isimli genç oyuncuyla devam ediyor. Genç futbolcu, U18 seviyesinde gösterdiği olağanüstü performansla gelecekte dünya çapında bir yıldız olabileceğini şimdiden kanıtlamış durumda.

U18 Premier Lig'de oynanan Stoke City karşılaşmasında ikinci yarının ilerleyen dakikalarında oyuna giren Gabriel, takımının dördüncü golünü şık bir bireysel aksiyonla attı. Sol çaprazdan ceza sahasına girip topu uzak direğe göndererek kaleciyi mağlup eden Gabriel, sadece 18 dakikada büyük etki yarattı.

Bu maçla birlikte U18 seviyesindeki ikinci maçında üçüncü golüne ulaşan Gabriel, çıktığı kısa süreli bölümlerde dahi ne kadar etkileyici bir yetenek olduğunu göstermeyi başardı.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile kıyaslanıyor

Gabriel’in yetenek seti ve yaşı itibarıyla, Barcelona’nın genç süperstarı Lamine Yamal ile kıyaslanması dikkat çekiyor. Kulüp içerisindeki birçok yetkili, oyuncunun teknik becerilerini Lionel Messi ve Neymar gibi yıldızlara benzetirken, Manchester United’ın yıldız ismi Marcus Rashford’un da Gabriel’i özel olarak takip ettiği belirtiliyor.

İspanya’da düzenlenen MIC U16 Turnuvası’nda gol kralı olmayı başaran JJ Gabriel, Manchester United U18 takımı için çıktığı iki maçta da yedek kulübesinden oyuna dahil olup skor katkısı sağladı. Teknik ve bireysel becerileriyle yaşının çok ilerisinde bir oyun sergileyen genç oyuncunun gelecek sezon başında U21 takımına yükselmesi ve yaz döneminde Ruben Amorim’in A takım idmanlarına davet edilmesi bekleniyor.

United'da kulüp tarihine geçebilir

Gabriel, bu gelişimi sürdürebilir ve kulüpte kalmaya devam ederse Manchester United tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olma potansiyeline sahip. Henüz 15 yaşına bile girmemiş olan oyuncu için Premier Lig regülasyonlarının izin verdiği en erken fırsatta A takım kadrosunda yer alma olasılığı gündemde.

United cephesi genç yıldızın başka bir kulübe gitmesini istemiyor. Ruben Amorim’in genç oyunculara verdiği önem göz önüne alındığında, JJ Gabriel’in gelişimi için en doğru kulübün Manchester United olduğu düşünülüyor. Eğer bu performansı devam ettirirse, İngiliz kulübünün efsaneleri arasında yer alma yolunda güçlü bir aday olabilir.