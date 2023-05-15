Arjantinli süperstar Messi, yeniden Barcelona formasını giymek istiyor, ancak LA Liga'nın şartını kabul etmek zorundalar.

NE OLDU? Katalan kulübü, bu yaz Arjantin efsanesiyle yeniden sözleşme imzalamak istiyor, ancak kontratının bitiminde Paris Saint-Germain'den ayrılacağı tam olarak kesinleştikten sonra bu transfer resmileşecek.

Ancak İspanyol medya kuruluşu Sport, Barça'nın ligden maaş limitini düşürme planı hakkında güvence istendiğini yazdı.

BÜYÜK RESİM: Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrıldı ve ayrılışını bir basın toplantısında gözyaşları içinde duyurdu.

Kulübün mali sorunları nedeniyle La Liga'da lisansının çıkarılamayacağı anlaşıldı ve Messi, PSG'ye transfer oldu.

VE DAHA FAZLASI: Haberler, Barcelona ve Messi arasında, kulüp yetkililerinin La Liga başkanı Javier Tebas ile maaş sınırına uygun olarak sözleşme imzalanacağına dair güvence verileceğini aktarıyor.

Barcelona, geçtiğimiz bir veya iki sezonda maaş sınırını büyük miktarda aştı ve Tebas, Blaugrana'nın herhangi bir yeni transfer veya sözleşme yenilemesi tamamlanmadan önce maaşları düşürmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda 35 yaşında olan Messi, PSG'deki sözleşmesi sona erdiği nde bonservissiz olarak takımdan ayrılacak.

Ancak o ve babası Jorge, herhangi bir anlaşmada önemli miktarda ücret talep edecek.

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BİLİYOR MUSUN? Barcelona, Messi'nin ayrılmasından bu yana ilk şampiyonluğunu 2022/23 sezonunda elde etti.

Arjantinli efsane, PSG ile ikinci kez Ligue 1 şampiyonluğuna koşarken Barça ile 2015'te Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamasından beri bu kupayı kaldıramadı.

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Barselona'ya dönüş gerçekleşmezse, yedi kez Ballon D'Or kazanan süperstarın büyük olasılıkla Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile sözleşme imzalaması bekleniyor.