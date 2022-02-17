Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe için haftada 500.000 euro'yu gözden çıkardı. Fransız ekibi, Mbappe’yi dünya futbolunun en fazla kazanan futbolcusu yapacak.

Yıldız futbolcu, Parc des Princes'teki dört yıllık görev süresinin sona ermesiyle yaz aylarında serbest oyuncu statüsünde olacak.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, 22 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor, ancak PSG değerli oyuncusuyla yeni bir söyleşme yapmayı umuyor.

Independent’a göre, PSG ile Mbappe arasında rekor bir sözleşme yapılacak.

Mbappe geleceği hakkında ne söyledi?

Şu anda, dünyanın en iyi futbolcularından birisi olan Mbappe, geleceği söz konusu olduğunda net bir şey söylemekten kaçınıyor.

PSG'nin kapısını asla kapatmayan Mbappe, 2021 yazındaki transfer döneminde daha iyi bir ücret alma düşüncesinin kendisini başka bir kulübe bağlayabileceğini de itiraf ediyor.

Mbappe, La Liga ekiplerinden Real Madrid'e karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında galibiyet golünü attıktan sonra Movistar'a planlarını anlattı.

Yıldız futbolcu, “Geleceğime henüz karar vermedim.

"Dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olan Paris Saint-Germain için oynuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve gelecek sezon neler olacağını göreceğiz” dedi.

PSG'nin Mbappe'ye bakışı

Fransız kulübün sportif direktörü Leonardo, Mbappe'nin 2021-22 sezonunun sonundan sonra da kulüpte kalacağına dair olan güvenini defalarca dile getirdi.

Aynı zamanda Madrid'in uzun süredir devam eden oyuncusuna karşı ilgisini “saygısızlık” olarak nitelendirdi.

İki kulüp arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının sonucu, Mbappe'nin nasıl bir karar vereceğini de etkileyecek.

PSG menajeri Mauricio Pochettino ise Mbappe’nin takımda kalacağına dair umudunu koruyor.

Arjantinli menajer El Larguero’ya, Fransız oyuncusu hakkında şunları söyledi:

"Böyle önemli bir kararın bir maça veya beraberliğe bağlı olacağını düşünmüyorum. O; zeki, olgun bir oyuncu.

“Muazzam bir analiz kapasitesi olan ve her zaman kariyeri ve geleceği için ne istediğini bilen bir çocuk.

"Umarım tüm kariyerini PSG'de geçirir, bu bizim ve kulüp için çok iyi bir işaret olur.

"Benim için şüphesiz ki Mbappe, dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında.”

Hangi takımlar Mbappe ile anlaşabilir?

PSG, oyuncusunu takımda tutmak için uğraşırken Mbappe’nin, İspanya'ya gideceği konusundaki söylentiler her geçen gün artıyor.

Real Madrid, 2017 yılında da Mbappe’yi kadrosuna katmak istemişti, ancak Fransız yıldız PSG ile anlaşmıştı. İspanyol ekibi, o tarihten beri oyuncudan ilgisini gizlemedi.

Premier Lig’in dev ekibi Liverpool da devrede olan takımlar arasında bulunuyor.

Ancak Parc des Princes'teki yeni bir anlaşma, tüm spekülasyonları sona erdirecek ve Mbappe'yi dünyanın en fazla kazanan futbolcusu yapacak.

PSG formasıyla çıktığı 203 maçta 154 gol Mbappe, takımının en önemli oyuncusu olarak göze çarpıyor.

Fransız yıldız, performansıyla Messi ve Neymar’ı gölgede bırakıyor.

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