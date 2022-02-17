Sevilla'nın Danimarkalı oyuncusu Thomas Delaney: "Haaland kadar aç bir oyuncu görmedim"

Norveçli yıldızın Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşı Thomas Delaney; Erling Haaland'ın oyunun en tepesine ulaşmayı hedeflediğini, çünkü kimsenin başarılı olmak için onun kadar aç olamayacağını iddia ediyor.

Sadece 21 yaşında Haaland şimdiden gezegendeki en korkulan forvetlerden biri.

Bununla birlikte, hala ulaşacak çok fazla potansiyel var. Almanya'dayken dikkat çekici bir beceri setine tanık olan Delaney, Haaland'ı geride bırakabilecek hiç kimseyi veya hiçbir şeyi göremiyor.

Ne söylendi?

2021 yazında Dortmund'dan Sevilla'ya giden Danimarkalı orta saha oyuncusu Delaney, GOAL'e Haaland'ı özel yapan nitelikler hakkında şunları söyledi: "Erling harika.

“Bence geleceğinde ona yardımcı olacak şey açlığı.

"Başta daha iyi, daha iyi bitirici, daha iyi tek dokunuşa sahip, daha iyi top sürmede olan oyuncular bulabilirsin, ama onun açlığıyla aynı açlığa sahip bir oyuncuyla tanışmadım ve bunun onu başarıya götüreceğini düşünüyorum."

Haaland'ın geleceği

Haaland, BVB'de 2024 yazına kadar bir sözleşmeye bağlı, ancak söz konusu anlaşmanın yerine getirilmesi giderek olası görünmüyor.

Bu yaz büyük bir anlaşma yapılacağı beklentisiyle transfer görüşmeleri sürüyor.

La Liga'nın önde gelen ekipleri kendilerini yarışın önünde konumlandırmak için mücadele ederken, İspanya'nın Haaland'ın bir sonraki uğrak limanı olacağı öne sürüldü.

Paris Saint-Germain'in süperstarı Kylian Mbappe'ye de meraklı olan Real Madrid, Clasico'nun rakibi Barcelona ile birlikte ilgi gösterdi.

Delaney, İspanya'ya geçişin bir aşamada yapılmasını umuyor.

Dünya futbolunun en yıkıcı golcülerinden biriyle doğrudan rekabete girmeyi tercih edip etmeyeceği sorulduğunda, “Hayır, onunla tekrar yüzleşmek isterim.

"Kesinlikle bize zarar verecek çünkü harika bir forvet ama ben Erling'i üst düzey ligde görmek istiyorum.

Onu Dortmund'da görmeyi seviyorum çünkü merkezi bir rolü var.

"Bence gelecek onun için her nerede ve ne olursa olsun zirvede olmalı. Elbette La Liga'ya gelmesini söylemek bize biraz zarar verebilir ama onu görmekten keyif alıyorum."

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