Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli: "İtalya'nın maçlarını bensiz izlemek acı veriyor"

Mario Balotelli, 2018'den beri İtalya milli takımı dışında kalmanın acı verici olduğunu itiraf etti.

Roberto Mancini, 24 Mart'ta Kuzey Makedonya ile 2022 Dünya Kupası play-off mücadelesinden önce geniş kadroyu görmeyi amaçlayan yaklaşık 35 kişilik bir milli takım toplamıştı.

Azzurri'deki son maçından yaklaşık dört yıl sonra; Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'ye de davet gitti.

Bu turdan sonra Cristiano Ronaldo ve Portekiz gelebilir.

Balotelli İtalya için başarılı geçen Euro 2020 takımında yer alamamıştı. Ancak bu kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek adına daha çok iştahlı görünüyor.

Ne söylendi?

Balotelli, Le lene'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

"Euro boyunca İtalya'yı pek takip etmedim, maçlarını bensiz izlemek acı veriyor.

"Bu takım bensiz Euro'yu kazandı, bu yüzden bunu sonuna kadar hak ettiler. Elbette, Euro oynamaya uygun olsaydım, daha kolay kazanırdık."

Mancini'nin düşüncesi

Balotelli, sahada olduğu kadar saha dışında da manşetlere yol açan tuhaflıklarına rağmen, şu anki İtalya teknik direktörü Mancini'nin düşünceleri arasında yer alıyor.

Mancini; Inter, Manchester City ve İtalya milli takımında 31 yaşındaki golcü ile çalıştı ve yeteneğinin büyük bir hayranı olmaya devam ediyor.

Balotelli, hala bu güvene sahip olduğu için şanslı olduğunu kabul ediyor ve en üst düzeyde etkilemek için bir fırsat daha verilirse onu bir daha kırmamaya söz verdi.

"Roberto Mancini'yi çok seviyorum ve geçmişte olanlara benzer hiçbir şeyi hak etmiyor.

"Bazen konuşuyoruz, bazı yönlerimi geliştirmek için çok çalışmamı söylüyor."

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İtalya kampında herhangi bir üst düzey oyuncuyla temas halinde olmadığını kabul eden Balotelli, Türkiye'de yeniden bir kıvılcım elde ettikten sonra uluslararası arenaya dönebilme fırsatı yakaladı.

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Bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 23 maçta 11 gol kaydetti. Marsilya, Brescia ve Monza'daki zor zamanları geride kaldı.

Daha önce ona İtalya formasıyla 36 maça çıkan ve bu maçlarda 14 gol kaydettiren yeteneği, bir kez daha tam olarak sergileniyor. Mancini, Katar 2022 yolunda düzenli bir gol kaynağı bulmaya çalışırken, görünüşe göre tüm geçmişi silip süpürmeye hazır görünüyor.

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