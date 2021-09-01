Messi’nin ayrılığının ardından gündem olan La Liga Başkanı Tebas, PSG’nin transfer harcamalarını sert bir dille eleştirdi.

La Liga’nın mali yükümlülükleri nedeniyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamayan Barcelona, Arjantinli efsane ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Bu gelişmenin üzerine çocukluk kulübüne duygusal bir veda gerçekleştiren Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmıştı.

Barcelona taraftarlarının ve futbolseverlerin Messi ayrılığından ötürü sorumlu tuttuğu isimlerden biri olan La Liga Başkanı Tebas ise Fransız ekibinin yaptığı harcamaları ve transferleri topa tuttu.

“Avrupa Süper Ligi kadar tehlikeli!”

Transfer döneminin kapanmasının ardından PSG’yi unutmayan Tebas, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı:

“Sahipli kulüpler, futbol ekosistemine en az Avrupa Süper Ligi kadar büyük bir tehlike arz ediyor!”

“Süper Lig projesine karşı çıkmıştık çünkü o, Avrupa futbolunu ortadan kaldırmaya yönelikti.”

“Tıpkı onun gibi, PSG’yi de eleştiriyoruz.”

Los clubs-estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas Covid +300M; ingresos de TV en Francia -40%; ¿y +500M en salarios? Insostenible. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 31, 2021

“Bu sürdürülemez!”

Ayrıca Tebas, Fransız kulübünün yabancı destekli bir yatırıma sahip olmasına da göndermede bulundu:

“Pandemiden ötürü gelen maddi kayıplar, yayın gelirlerinin Fransa’da yüzde 40 oranında düşmesi ve buna rağmen 500 milyon’dan fazla oyunu maaşı ödemesi… Bu sürdürülemez!”

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