Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak isteyen Portekizli yıldıza, İspanya'dan yeşil ışık...

Javier Tebas, Cristiano Ronaldo'yu tekrar La Liga’da görmek istiyor, ancak Atletico Madrid'in onu Wanda Metropolitano'ya getirmesinin mümkün olup olmadığından emin değil.

Portekizli yıldız, çarşamba günü Carrington'da eski patron Sir Alex Ferguson, Erik ten Hag ve Jorge Mendes ile bir toplantı yaptı ve kulüpten ayrılma arzusunu yineledi.

Ronaldo, kariyerinin en iyi yıllarında Real Madrid formasıyla yetenekleri ve golleriyle La Liga'yı kasıp kavurdu ve Tebas, İspanya'da bunu tekrar yapmasını arzuluyor.

Tebas, Ronaldo'nun dönebilme ihtimali hakkında ne dedi?

“Cristiano Ronaldo'yu La Liga'da görmek isterim" dedi.

“Ancak, Atletico'nun bu büyüklükte bir anlaşmayı yapmak için gerekli mali güce sahip olup olduğundan emin değilim.

"Atletico Madrid için bu mümkün mü değil mi bilmiyorum. Bu oyuncuyu getirmek istiyorlarsa, bazı oyuncuları göndermeleri lazım.”

Favorisi Real Madrid

Tebas, Barcelona'nın Robert Lewandowski ve Raphinha gibi bazı transferler yapmasına rağmen Real Madrid'in hala La Liga'nın favorisi olduğunu belirtti.

"Real Madrid, lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu… Sahada zaten sahip oldukları seviyeyi gösterdiler.

“Barcelona harika transferler yaptı ve zorlu bir mücadele verecek, ancak Real Madrid şu an şampiyon ve büyük oyuncularının hepsi duruyor.”

Ronaldo, Atletico Madrid'e katılabilir mi?

Cristiano Ronaldo, kendisine Şampiyonlar Ligi'nde rekabet etme fırsatı verecek bir takıma katılmak istese de, Atletico Başkanı Enrique Cerezo, Rojiblancos'un forvet için teklif vereceğini kategorik olarak reddetti.

İlk inkarı, 20 Temmuz'da Madrid'de bir restoranda, Ronaldo'nun Atletico ile bağlantısı hakkındaki soruyu ele aldığı takım yemeğinden sonra geldi.

"Bana daha zor sorular sormalısın. Kolay sorulara, basit cevaplar verilir” diye şifreli bir yanıt verdi.

“Harika bir kadro, sansasyonel oyuncular ve harika bir menajerle akşam yemeği için buradayız”

“Bi, mümkün olan her şeye sahibiz, daha ne isteyebiliriz ki?"

"Atletico Madrid'e gelmesi neredeyse imkansız"

Bir hafta sonra Cerezo, Atletico'nun Ronaldo'yu transfer edecek durumda olmadığını açıkça belirtti.

Cerezo, salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Bunu defalarca söyledim. Cristiano hakkındaki hikayeyi kimin uydurduğunu bilmiyorum.

“Ama size söyleyeyim, onun Atletico Madrid'e gelmesi neredeyse imkansız” dedi.

Bu arada, bir grup Atletico Madrid taraftarı, transfer söylentilerinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler.

Taraftarlar, Numancia ile oynadıkları hazırlık maçı öncesinde "CR7 hoş karşılanmıyor" yazılı bir pankart açtı.

Durum böyleyken Ronaldo'nun Atletico Madrid'e transfer olması daha da karmaşık bir hale geldi.

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