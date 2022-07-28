İtalyan kulübünde, transfer konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı sinirler gerildi.

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric, yaz transfer dönemindeki bazı sorunlar nedeniyle kulübün sportif direktörü Davide Vagnati'ye bağırırken ve saldırmaya çalışırken kameralara yakalandı.

Serie A takımı şu anda sezon öncesi antrenmanlarını Avusturya’da sürdürüyor, ancak 2022-23 sezonunun hazırlıkları planlandığı gibi gitmiyor gibi görünüyor.

Juric’in, başka bir personelin araya girmesiyle kavganın büyümesi önleniyor ve tüm ilgililer şimdi talihsiz olayın üstünü kapatmaya uğraşıyor.

Ancak, kampta açık bir şekilde bölünmeler oluştu, çünkü ortaya çıkan sorunların takımdan sıkıntılar oluşturduğu belirtiliyor.

Videoyu sızdıran kişinin ise oyuncular ve antrenörlerin kaldığı odadan birisinin çektiği görülüyor.

Torino patronu Juric'in bağırarak sportif direktöre saldırmasını izleyin

Olay anından, Vagnati’nin kulüp başkanı Urbano Kahire'ye gönderme yaparak kulübün hocasına,

“Seni o s.k kafalıdan koruyan tek kişi benim” dediği duyuluyor.

Ayrıca şöyle ekliyor: "Sana verdiğim takıma koçluk yapıyorsun, anladın mı? Yeterince kafam var, saygı göstermen gerek."

Juric ise mevcut transfer döneminde daha fazla hareket görmek istediğini gizlemiyor.

Juric ve Vagnati barıştı mı?

İtalya’da, bu olay manşetlere konu olurken Vagnati, Juric’in Torino’yu daha iyi bir hale getirmek için kendisiyle barıştığını ve kucaklaştıklarını aktardı.

Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: "Gördüğünüz gibi bir tartışma vardı, kesinlikle görmek hoş bir şey değil, ancak iki kişi işleri doğru yapmayı gerçekten önemsediğinde, bu tür şeyler olur.

"Antrenör kesinlikle oyuncuları bir an önce istiyor, biz kulüp olarak zor bir transfer pazarında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İstediği oyuncuları getireceğiz.

"Söylememiz gerekeni söyledik, arkasından sarıldık. Biz iki gerçek insanız, insanların yüzüne bir şeyler söyleyen çok dürüst iki insanız.

“Bu yüzden de bu tartışmalar sayesinde Torino için mümkün olan en iyi başarılara ulaşacağız.

"Harika bir koçumuz var, en kısa zamanda doğru şeyleri yapmaya çalışacağız, çünkü daha fazla oyuncu almamız gerektiği doğru."

Juric ne söyledi?

Ivan Juric ise yaşanan olayların ardından şunları ekledi:

"Tartışmalar olduğunda, belki de demek istemediğiniz şeyler söylüyorsunuz. Mesele bu değil, bunun neden olduğunu anlamakla ilgili bir şey.

“Yani ikimiz de kulüp için en iyisini istiyoruz ve mümkün olan en kısa sürede iyi hamleler yapacağız.

"10 oyuncu almayacağız, ama kadroyu tamamlayabilmemiz için doğru oyuncuları transfer etmeye ihtiyacımız var.”

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