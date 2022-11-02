Tebas, Arjantinli yıldızın Barcelona'dayken daha fazla göz önünde olduğunu iddia etti.

Paris Saint-Germain süperstarı Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği elbette büyük bir merakla bekleniyor.

Şimdiden seçeneklerini düşünen yıldız futbolcunun PSG ile sözleşmesi bu yaz haziran ayında sona eriyor.

Messi'nin transfer spekülasyonlarına La Liga Başkanı Javier Tebas da katıldı. Arjantinli futbolcunun PSG'de, Barcelona dönemine göre daha az izlendiğini söyleyen Tebas, Messi'nin Cristiano Ronaldo'dan daha önce La Liga'ya dönmesi gerektiğini vurguladı.

Ne söylendi?

'Olé Sports Summits'e konuşan başkan, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Messi'nin sadece La Liga'dan değil, futboldan da kaçırıldığını düşünüyorum. Çünkü orası Fransa ligi, öyle değil mi? Daha fazlası yok.

"Bence PSG'de ne yaparsa yapsın, Barcelona dönemine göre çok daha az takip ediliyor. Umalım ki harika bir Dünya Kupası geçirsin, çünkü orada hepimiz onu tekrar görebileceğiz."

"Bütün taraftarların Nantes karşısında PSG'yi izlediğini düşünmüyorum, görmüyorum. Barcelona'da ise durum tam tersi.

"Messi'nin Barça'da son bir şovu olur mu bilmiyorum, Bu ona bağlı, umarım geri döner. Her şeyden önce İspanyol futboluna ve evi olan Barça'ya dönmesi onun için de iyi olur."

Tebas, Messi'nin daha önce dönmesini istiyor

Tebas, "Cristiano Ronaldo ve Messi'nin olmadığı bir ligi özlüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bence Messi, Cristiano'dan önce geri dönmeli. Ancak onların gidişine rağmen ligimiz hâlâ en üst seviyede, değil mi?

"Ekonomik düzeyde Premier Lig'e ulaşmamız zor ama teknolojik ve sportif anlamda rekabet ediyoruz."

"Bu yüzyılın başından beri La Liga'nın 37 Avrupa şampiyonluğu var. Premier Lig'in ise 13. Bence kötü değiliz ve ekonomik olarak daha güçlü olmalarına rağmen Premier Lig ile rekabet edebiliriz."