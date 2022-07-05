MSL oyuncusu, ABD'deki katliamların bir an önce durdurulmasını istiyor.

Sacha Kljestan, ABD'nin silah şiddetini ele alması için tutkulu bir çağrıda bulundu ve acil bir değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Kljestan, 4 Temmuz geçit töreninde silahlı bir kişinin ateş açmasının ardından Illinois, Highland Park'ta en az altı ölüm ve birçok yaralının bildirildiği gün, Galaxy'nin CF Montreal karşısında 4-0 galip geldiği maçta oynadı.

Karşılaşmanın ardından Kljestan, oynadığı oyun hakkında maçın umrunda olmadığını belirtirken maç sonrası basın toplantısında Amerikan hükümetine güçlü bir mesaj gönderdi.

Kljestan ne dedi?

Sırp asıllı ABD vatandaşı olan oyuncu, katliamlar yüzünden öfkeden çılgına döndü.

MLS'te forma giyen Kljestan, "Bunu gerçekten kısa tutacağım ve oyunla ilgili hiçbir soruya cevap vermeyeceğim.

"Şaka yapmıyorum, bugün Illinois'de olanlar yüzünden midem bulanıyor ve sanırım silah kontrolü hakkında konuşmamız gerekiyor.

"İsterseniz oyun hakkında yazabilirsiniz, ama gerçekten umurumda değil.

"Bu sürekli tekrarlanan hastalıklı, kısır bir döngü ve bu konuda hiçbir şey yapmıyoruz. Bu durum beni rahatsız ediyor.

"Kongre, senatörler... Artık bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.

"Çocuklarımız vuruluyor. Düşünceler ve dualar diyoruz ve hiçbir şey yapmıyoruz.

"Sosyal medyada bunun hakkında konuşuyoruz ve sonra hükümetimiz hiçbir şey yapmıyor. Bu tip olaylar sürekli tekrarlanıyor.

"Hasta... Canımı sıkıyor ve bundan başka bir şey düşünemiyorum bile. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Politikacı değilim, ama insanım.

"Çocuklarım, okula gittiklerinde onlar için korkuyorum ve bu beni kızdırıyor.

"Eğer bu sizi kızdırmıyorsa, bu ülkede yeni silah yasaları istemiyorsanız, o zaman sizde bir sorun var demektir.

"İşte, söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Bu konuşmasının ardından takdir alan Kljestan'a, birçok kesimden destek mesajları geldi.

ABD'de toplu katliamlar devam ediyor

Highland Park saldırısı, 2022'de ABD'de 309'uncu toplu katliamı oldu.

4 Temmuz hafta sonu boyunca, mayıs ayındaki birkaç toplu silahlı saldırının hemen ardından gelen en az dört toplu silahlı saldırı daha oldu.

14 Mayıs'ta Buffalo'da bir süpermarket hedef alınarak 10 Siyahi hayatını kaybetti.

Teksas'ın Uvalde kentinde 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda, 19 çocuk ve iki öğretmen hayatını kaybetmişti.

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