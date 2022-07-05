Konuyla ilgili araştırmalar sürerken iki ayrı tecavüz olayı, derinlemesine incelenecek.

Pazartesi günü tecavüz şüphesiyle tutuklanan bir Premier Lig oyuncusu, geçen yıl başka bir kadına yönelik iki farklı saldırıdan dolayı da sorgulandı.

Yasal nedenlerle adı açıklanamayan futbolcu, The Telegraph'ın haberine göre polise yapılan ilk iddianın ardından bu hafta başında Londra'da gözaltına alındı.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda yer alacağı bildirilen ve uluslararası üne sahip olan kişiyle ilgili, iki saldırı iddiasıyla ek bir soruşturma hattı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

Ne söylendi?

Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da 20'li yaşlarındaki bir kadının tecavüze uğradığı iddiası polise bildirildi" dedi.

"İddia edilen tecavüzün, 2022 yılının haziran ayında gerçekleştiği bildirildi.

"4 Temmuz'da 29 yaşındaki bir erkek, tecavüz şüphesiyle Barnet'teki bir adreste tutuklandı ve gözaltına alındı.

"Gözaltındayken, 2021 yılının nisan ve haziran aylarında 20'li yaşlarında farklı bir kadına karşı işlendiği iddia edilen iki tecavüz olayı şüphesiyle tutuklandı.

"Ağustos ayında kefaletle serbest bırakıldı.

"İki konuyla ilgili soruşturmalar devam ediyor."

Bu olayın ardından Premier Lig, tecavüz soruşturmasıyla çalkalanıyor. İki ayrı tecavüzden dolayı suçlanan futbolcu hakkındaki karar en kısa zamanda verilecek.

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