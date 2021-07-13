Kyogo Furuhashi PSV yolunda

Japon forvetin transferinde Hollanda kulübü sona yaklaştı.

Bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Vissel Kobe’nin yıldız oyuncusu Kyogo Furuhashi’nin transferi için PSV Eindhoven büyük aşama kaydetti.

Goal’ün edindiği bilgiye göre; bir süre önce aralarında Celtic’in de olduğu birçok Avrupa kulübünün gündemine gelen 26 yaşındaki forvet için en ciddi girişimlerin Anderlecht ve PSV tarafından yapıldığı; ancak Vissel Kobe’nin Hollanda kulübüyle anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Andres Iniesta ile hücum hattında yakaladığı uyumu dikkat çeken Kyogo Furuhashi bu sezon 20 maça çıktığı Japon Ligi’nde 14 gol atarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

Japon Milli Takımı'nda çıktığı 6 maçta 3 gol kaydeden Furuhashi sol kanat, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında oynayabiliyor.