Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sıra dışı bir tehdit aldı.

Lens bu hafta sonu PSG ile karşılaşacak

Ligue 1'in ilk iki sırasındaki iki takım karşılaşıyor

Medina, Mbapp e ile savaşmaya hazır

NE OLDU? Lens'in savunma oyuncusu Medina, bu hafta sonu Ligue 1'deki PSG maçı öncesi Mbappe'ye sert davranacağını söyleyerek Fransız futbolcuyu uyardı. 23 yaşındaki oyuncu, Son Aviones'in YouTube kanalına verdiği bir röportajda sansasyonel iddialarda bulundu.

NE SÖYLENDİ? Lionel Messi ile ilgili, "Messi gelecek hafta beni çalımlarsa, onu formasından yakalarım veya ona sarılırım" yorumunu yapan Medina, maç sırasında Mbappe'nin kendisini çalımlaması halinde ise sert davranacağını söyleyip şu cümleyi kurdu: "Mbappe beni geçerse, onu bir ambulansla götürürler!"

Daha sonra Medina, bu sözleri şaka olarak söylediğini de belirtti.

BÜYÜK RESİM: PSG, Ligue 1 puan durumunda ikinci sıradaki Lens karşısında altı puanlık bir avantaja sahip. Ancak evinde Rennes ve Lyon'a arka arkaya lig mağlubiyetleri yaşayan Paris ekibi, Lens'e cesaret verdi. PSG bu hafta sonu maçı kaybederse aradaki fark üç puana inecek.

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SIRADA NE VAR? Mbappe ve takım arkadaşları, 15 Nisan Cumartesi günü Lens'i ağırlayacak.