- Lens bu hafta sonu PSG ile karşılaşacak
- Ligue 1'in ilk iki sırasındaki iki takım karşılaşıyor
- Medina, Mbappe ile savaşmaya hazır
NE OLDU? Lens'in savunma oyuncusu Medina, bu hafta sonu Ligue 1'deki PSG maçı öncesi Mbappe'ye sert davranacağını söyleyerek Fransız futbolcuyu uyardı. 23 yaşındaki oyuncu, Son Aviones'in YouTube kanalına verdiği bir röportajda sansasyonel iddialarda bulundu.
NE SÖYLENDİ? Lionel Messi ile ilgili, "Messi gelecek hafta beni çalımlarsa, onu formasından yakalarım veya ona sarılırım" yorumunu yapan Medina, maç sırasında Mbappe'nin kendisini çalımlaması halinde ise sert davranacağını söyleyip şu cümleyi kurdu: "Mbappe beni geçerse, onu bir ambulansla götürürler!"
Daha sonra Medina, bu sözleri şaka olarak söylediğini de belirtti.
BÜYÜK RESİM: PSG, Ligue 1 puan durumunda ikinci sıradaki Lens karşısında altı puanlık bir avantaja sahip. Ancak evinde Rennes ve Lyon'a arka arkaya lig mağlubiyetleri yaşayan Paris ekibi, Lens'e cesaret verdi. PSG bu hafta sonu maçı kaybederse aradaki fark üç puana inecek.
HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:Getty ImagesGetty
SIRADA NE VAR? Mbappe ve takım arkadaşları, 15 Nisan Cumartesi günü Lens'i ağırlayacak.