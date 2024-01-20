Kylian Mbappe sürecinin uzamasından sıkılan Real Madrid, Manchester City’den Erling Haaland’ı transfer etmenin yolunu buldu

Manchester City’deki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Norveçli golcü gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir.

Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından beklenen dünyaca ünlü santrfor takviyesini gerçekleştirmeyen ve Kylian Mbappe transferine odaklanan Real Madrid’in önümüzdeki yaz için rotayı Erling Haaland’a kırabileceği öne sürüldü. İspanyol basınından yer alan haberde Madrid yönetiminin Mbappe’nin kararsız tavrından usandığı kaydedildi.

Cadena SER’de yer alan haberde Haaland’ın Manchester City ile olan kontratının 2027 yazında sona erecek olmasına rağmen kontratta 2024 yazı için serbest kalma bedeli olabileceği ifade edildi.

Serbest kalma bedeli var

Habere göre bu transferde Jude Bellingham transferindeki stratejiyi izleyen Real Madrid, oyuncu ve yakın çevresiyle çoktan temasa geçti ve ilk görüşmeler olumlu geçti.

Haaland’ın kontratında her sezon daha da düşen bir serbest kalma bedelinin olduğu ve bu maddenin bu yaz 180 milyon euro civarı bir bedelle aktif hale gelebileceği ifade edildi. Öte yandan Real Madrid kariyerine harika bir başlangıç yapan İngiliz yıldız Bellingham’ın da Dortmund’da takım arkadaşlığı yaptığı Haaland’ı ikna etme konusunda aktif rol oynayacağı belirtiliyor.