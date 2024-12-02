Kylian Mbappe Real Madrid'e transfer olma kararını Ankaragücü'nün eski yıldızıyla konuştuktan sonra vermiş!

Getafe'ye attığı golle Liverpool'a karşı kaçırdığı penaltıyı unutturan Kylian Mbappe'ye bir destek de Türk futbolunun tanıdığı bir isimden geldi.

Kylian Mbappe, Getafe karşısında Real Madrid’in kazandığı penaltıyı gole çevirmemiş olabilir, ancak Getafe'ye karşı 36. dakikada attığı gol Fransız yıldıza büyük bir özgüven kazandırdı.

Liverpool karşısında alınan mağlubiyetin ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Mbappe’nin, Carlo Ancelotti’nin yönetiminde uyum sağlama yeteneği sorgulanmıştı.

Ancak dün geceki galibiyette oynadığı rol, oyuncunun formunu yeniden kazanmak için mücadele ettiğini gösteriyor. Getafe maçında üç büyük fırsatı kaçırmış olmasına rağmen, sahadaki çabası dikkat çekti.

Bir dönem Ankaragücü forması da giyen eski Real Madrid ve PSG oyuncusu Jese Rodriguez, Mbappe’nin yeteneklerini ve Real Madrid'de tarih yazma potansiyelini değerlendirdi. Jese basına verdiği demeçte, Mbappe’nin yeteneklerini Cristiano Ronaldo’ya benzeterek şu ifadeleri kullandı:

“Real Madrid’den ayrılmadan önce Mbappe ile birkaç kez konuştum. Bana kulüp hakkında sorular sordu ve Ballon d'Or’u kazanmak istiyorsa Madrid'e imza atması gerektiğini söyledim.”

Cristiano Ronaldo ile Real Madrid’de, Mbappe ile PSG’de oynayan Jese, iki oyuncu arasında benzerlikler gördüğünü belirtti:

“Cristiano ile antrenman yaparken hissettiğim duyguyla Mbappe’deki duygu arasında çok fark yoktu. İkisi de her antrenmanda gol atıyordu. Farklı yetenekleri var, ama Mbappe’nin bir yıldız olacağını o zamanlar bile görebiliyordunuz.”

Ancelotti’nin güveni tam

Mbappe, Real Madrid’de zorlu bir başlangıç yapmış olsa da yönetim ve teknik ekip oyuncunun potansiyeline inanıyor. Carlo Ancelotti, geçmişte birçok büyük oyuncunun formunu yükseltmesine yardımcı olmuş bir teknik direktör olarak, Mbappe’nin de en iyi formuna dönmesini sağlayabileceğine güveniyor.

Ayrıca, Real Madrid'in Zinedine Zidane ile iletişime geçerek oyuncuya destek olması ve özgüvenini artırması için yardım istediği belirtiliyor. Zidane’ın, Mbappe ile birebir konuşarak moral ve motivasyon sağlaması bekleniyor.