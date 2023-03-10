Mbappe'nin, geçen yaz PSG ile yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra Real'e yalvardığı ortaya çıktı. Bu yaz ise ayrılmak için her şeyi yapacak.

NE OLDU? MARCA'ya göre, Fransız yıldızın çevresi geçen yazın sonunda Real Madrid'i arayıp, Mbappe'yi isteyip istemediğini sordu. Madrid o sırada kararlı değildi ve forvet oyuncusunun mali beklentileri ile tutumunu değiştirmek zorunda kalacağını bildirdi.

Mbappe'nin bu yaz Paris'ten ayrılmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında. Kendisi şu anda 2025'e kadar bir kontrata sahip ve bunu yenilemeyi düşünmüyor. Fransız yıldız, satışa çıkarılmak için kulübe baskı yapacak.

DAHA BÜYÜK RESİM: Mbappe, geçen yaz haftada yaklaşık 6 milyon euro (5,3 milyon £/6,3 milyon $) değerinde futbol tarihinin en büyük anlaşmalarından birine imza attı. Oyuncu, sözleşmesi sona ermeden önce kulüpten ayrılmayı seçse bile, 180 milyon Euro'luk (159 milyon £/192 milyon $) büyük bir bonusu cebine koyacak.

VE DAHA FAZLASI: Mbappe'nin kulüpten ayrılma arzusuna rağmen bir transfer hamlesi zor olacaktır. PSG'nin bu yaz yıldız adamını satma konusunda isteksiz olacağı bildiriliyor. Bu arada, Madrid belirli bir fiyat için pazarlık yapmak istemeyecektir. Çünkü La Liga devinin son zamanlarda gözü Erling Haaland'ın da üzerinde. Norveçli yıldızın kontratında bulunan 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, 2024'te aktif hale gelecek.

NE SÖYLENDİ? PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mbappe'nin kontratı bitene kadar takımda kalması konusunda ısrar etti ve şunları söyledi: "Kylian Mbappé'yi PSG projesi için ikna etmeye çalışmama gerek yok. Kylian bir Paris Saint-Germain oyuncusu, bunu her maçta gösteriyor. Kulübü mümkün olduğu kadar yükseğe çıkarmak için büyük bir kararlılıkla oynuyor."

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MBAPPE'Yİ NE BEKLİYOR? Fransız yıldızın PSG ile en azından gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Mbappe'nin takımdan ayrılma arzusu göz önüne alındığında, yazın bir transferin gerçekleşme ihtimali hiç de az değil.