Real Madrid'in yeni yıldızı Ethan Mbappe PSG'ye veda etti ve Lille ile anlaşmaya vardı.

Kylian Mbappe'nin küçük kardeşi Ethan, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oluyor. Fabrizio Romano'ya göre, 17 yaşındaki Ethan, PSG ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest transferle Lille'e katılacak.

Ağabeyi Kylian'ın Real Madrid'e transferinin ardından, Ethan PSG'den duygusal bir veda mesajı yayınladı. Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Ethan kısa süre içinde Lille ile sözleşme imzalayacak.

10 yaşında katılmıştı

Ethan Mbappe, 2017 yılında 10 yaşındayken PSG'ye katıldı ve son yedi yılını Fransız kulübünde geçirdi. A takımda beş kez forma giydi ancak ağabeyi Kylian'ın gölgesinde kaldı. Şimdi Kylian Madrid'e, Ethan ise Lille'e gidiyor ve genç oyuncu belki de kendi kariyerini oluşturma şansına sahip olacak.

Duygusal veda

PSG'den ayrıldıktan sonra Ethan sosyal medyada şunları yazdı:

"Bir çocuk ve doğuştan bir taraftar ruhuyla seni rüyalarla dolu gözlerle keşfettim. Bu neredeyse yedi yıl önceydi ve birlikte böyle bir macera yaşayacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Bu, günlük hayatımda ve kalbimde yedi yıl boyunca kırmızı ve mavi oldu. Beni derinden etkileyen yedi yıl. Değerli insan ve sportif anılarla dolu yedi yıl. Çocukluk günlerinin kaygısızlığından profesyonel olarak ilk adımlarıma kadar, bana en iyi temelleri attın. Bana verdiğin her şey için, yoluma koyduğun harika insanlar için ve büyümeme yardımcı olduğun için, sana içten sevgim adına teşekkür ederim ve hoşça kal @PSG ❤️💙"

Ethan'ın geleceği

Ethan, bu yılın başlarında Real Madrid ile de anılmıştı, ancak şimdi Lille ile uzun vadeli bir anlaşma imzalayacak ve bu ay yeni takım arkadaşlarıyla sezon öncesi kampta bir araya gelecek. Genç oyuncunun Deinze, Mechelen, Gent, Genk ve Wolfsburg'a karşı oynanacak hazırlık maçlarında forma giymesi bekleniyor.