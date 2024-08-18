Kylian Mbappe'nin ilk maç partisine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi engel oldu!

Real Madrid Kylian Mbappe'nin ligdeki ilk maçında Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga’nın ilk haftasında Mallorca deplasmanına konuk olan Real Madrid, Kylian Mbappe’nin İspanyol ekibiyle çıktığı ilk lig maçından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Maçın 13. Dakikasında Rodrygo’nun golüyle öne geçen Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, maçın 53. Dakikasında kornerde gelen topa iyi yükselen Vedat Muriqi’nin golüne engel olamayınca bir puana razı oldu.



Mbappe’nin ilk 11’de başladığı maçta milli futbolcumuz Arda Güler 88. Dakikada İngiliz yıldız Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.

Muriqi attı, attırdı!

Real Madrid’de deneyimli savunma oyuncusu Ferland Mendy karşılaşmanın 90. Dakikasında Muriqi’ye yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Valladolid maçı öncesi cezalı duruma düştü.



Mallorca’da Beşiktaş ile Süper Lig’de şampiyonluk sevinci de yaşayan Kanadalı hücum oyuncusu Cyle Larin de karşılaşmaya 72. Dakikada dahil olurken, Ancelotti’nin Mbappe’yi santrfor bölgesine değerlendirdiği bir 4-3-3 kullanması dikkat çekti. Real Madrid hem La Liga’yı hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı geçtiğimiz sezon hatırlanacağı gibi genellikle 4-4-2 dizilişiyle oynuyordu.