PSG süperstarı Kylian Mbappe, birkaç futbolcu arkadaşıyla birlikte İspanya Grand Prix'sinde görüntülendi.

NE OLDU? PSG'den Kylian Mbappe başta olmak üzere İspanya Grand Prix'sinde çok sayıda futbolcu tespit edildi. Etkinlikten gelen fotoğraflarda Mbappe'nin piste girdiği görüldü. Ayrıca Chelsea'nin yıldızları Reece James, Mason Mount ve Ben Chilwell de bu yarışı izleyenler arasında yer aldı. Öte yandan Bayern Münih'ten Serge Gnabry, Barcelona'dan Robert Lewandowski ve Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold da misafirler arasında. 3 Haziran'da Manchester City ile FA Cup'ı kazanan Aymeric Laporte da yarışa katıldı.

İspanya GP yıldız futbolcuları cezbetti ve yarış, büyük olasılıkla futbolcularla dolup taşan VIP bölümüyle pazar günü başlayacak. Mbappe ve diğer oyuncular, artık tatildeler.