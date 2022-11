Mbappe, Fransa'nın kadrosunda yer bulmasını sosyal medyada ikonik bir fotoğrafı ile kutladı.

Mbappe, kadro açıklamasına tepki gösterdi

Son zaferi hatırlattı

Katar'da şampiyon apoletini savunmaya hazır

NE OLDU? Mbappe; Fransa'nın kadrosunu açıklamasından kisa bir süre sonra Twitter üzerinden hayranlarına bir mesaj gönderdi.

NE SÖYLENDİ? "PSG'nin yıldızı, "Ülkemle en büyük rekabeti oynamak benim için her zaman bir rüyadır" yorumunu yaptı.

BÜYÜK RESİM: 2022 Dünya Kupası, Mbappe'nin hayal kırıklığı yaratan Euro 2020 turnuvasını geride bırakması için bir şans. Fransız golcünün, Real Madrid forveti Karim Benzema ile yan yana oynaması bekleniyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

Mbappe'nin uluslararası kariyeri bir öpücükle başladı...

Can he replicate the magic?

Getty Images

FRANSA İÇİN SIRADA NE VAR? Mbappe, şimdi bir daha bu büyük kupayı kazanmayı umuyor. Horozlar, Katar'ın favorileri arasında yer alıyor. Ancak Brezilya ve Arjantin, eleme turlarında onlara zorlu engeller çıkarabilir.