- Mbappe, kadro açıklamasına tepki gösterdi
- Son zaferi hatırlattı
- Katar'da şampiyon apoletini savunmaya hazır
NE OLDU? Mbappe; Fransa'nın kadrosunu açıklamasından kisa bir süre sonra Twitter üzerinden hayranlarına bir mesaj gönderdi.
NE SÖYLENDİ? "PSG'nin yıldızı, "Ülkemle en büyük rekabeti oynamak benim için her zaman bir rüyadır" yorumunu yaptı.
BÜYÜK RESİM: 2022 Dünya Kupası, Mbappe'nin hayal kırıklığı yaratan Euro 2020 turnuvasını geride bırakması için bir şans. Fransız golcünün, Real Madrid forveti Karim Benzema ile yan yana oynaması bekleniyor.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:
Mbappe'nin uluslararası kariyeri bir öpücükle başladı...
Can he replicate the magic?Getty Images
FRANSA İÇİN SIRADA NE VAR? Mbappe, şimdi bir daha bu büyük kupayı kazanmayı umuyor. Horozlar, Katar'ın favorileri arasında yer alıyor. Ancak Brezilya ve Arjantin, eleme turlarında onlara zorlu engeller çıkarabilir.