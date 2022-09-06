Fransız futbolcu gelecek yıllarda İspanyol ekibinin formasını giyebileceğini söyledi.

Bu yaz Real Madrid forması giymesi beklenmesine rağmen PSG ile olan kontratını yenileyen Kylian Mbappe, gelecek yıllarda İspanyol ekibinin formasını giyebileceği imasında bulundu. Takımıyla olan kontratı 2025 yılına dek sürecek olan Mbappe, İspanya'ya transfer ihtimalinin her zaman söz konusu olduğu belirtirken, bu ülkeden gelecek tekliflere yeşil ışık yaktı.

Ne söylendi?

Times'a yaptığı açıklamada Real Madrid ile bağına değinen Mbappe, gelecekte nelerin olacağını kestirmenin kolayo lmadığını söyledi. Yeni sözleşme sürecinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin belirleyici faktörlerden biri olduğunu aktaran genç yıldız, "Devlet başkanının takımda kalmamı istemesi benim için önemliydi" dedi.

2022-2023 sezonunda PSG formasıyla çıktığı beş Ligue 1 maçında yedi gol atmayı başaran 23 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezonu 39 golle tamamlamıştı. Üst düzey performansına rağmen takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını sağlayamayan Mbappe'nin, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılması kararında da etkin rol oynadığı öne sürülmüştü.