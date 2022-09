Fransız futbolcu gelecek yıllarda İspanyol ekibinin formasını giyebileceğini söyledi.

Bu yaz Real Madrid forması giymesi beklenmesine rağmen PSG ile olan kontratını yenileyen Kylian Mbappe, gelecek yıllarda İspanyol ekibinin formasını giyebileceği imasında bulundu. Takımıyla olan kontratı 2025 yılına dek sürecek olan Mbappe, İspanya'ya transfer ihtimalinin her zaman söz konusu olduğu belirtirken, bu ülkeden gelecek tekliflere yeşil ışık yaktı.

Blancos bound? ⚪

Is Mbappe destined to become a Real Madrid player?