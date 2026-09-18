Paris Saint-Germain kulübünün koridorlarında tam bir istikrar ve uyum hâli hâkim; zira dünyanın en iyisinin kim olduğu ve önümüzdeki ekim ayında Ballon d'Or'u kapmaya kimin layık olduğu üzerine haftalardır tartışmaların ve tahminlerin alevlendiği bir dönemde, başkent ekibinin yıldızları bireysel çekişmelerden uzak durarak birbirlerine destek olmayı tercih ediyorlar.

Işıl ışıl parlayan ikili Lamine Yamal ile Kylian Mbappé'nin bu prestijli ödülü almaya hak kazandıklarını vurgulayarak yaptıkları sert açıklamaların aksine, Ousmane Dembélé daha "zarif" ve mütevazı bir yol izlemeyi seçti; Fransız forvet, cuma günü "Ligue 1+" platformunda yayımlanan bir röportajda, Gürcü takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'nın Ballon d'Or'u kazanmaya layık ilk isim olduğunu ifade etti.

Bu övgü sırasında arkadaşının yanında bulunan Gürcü yıldızdan cevap gecikmedi; zira Kvaratskhelia'ya da bu yıl oyunu kime vereceği soruldu ve o da zarif bir üslupla Dembélé'yi seçeceğini belirterek şöyle yanıt verdi: "Oyumu Ous'a (Ousmane) vereceğim; takımı sürükleme yeteneği ve bitiriciliği bizim için son derece önemli, onun bizimle olmasından son derece mutluyuz. Topla harekete geçtiğinde durdurulması imkânsız bir oyuncu."

Kvaratskhelia, arkadaşının geçen sezonki en belirleyici anları hakkında da şunları ekledi: "Arsenal karşısında attığı penaltı bir dönüm noktasıydı; o an inanılması güç, mucizevi bir özgüven gösterdi." Bu dostane atışma, Parisli hücum ikilisi arasındaki sağlam ilişkinin ve üstün uyumun boyutunu yansıtıyor.

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