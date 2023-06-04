Premier Lig'in yıldızlarından Alexis Mac Allister'ın akrabası, kuzeninin yeni takımı hakkında büyük bir ipucu verdi.

NE OLDU? Malezya'nın Perak takımında oynayan Luciano Guaycochea, Arjantinli yıldızın yaz transfer döneminde Brighton'dan ayrılacağına dair haberlerin çıktığı sıralarda akrabasının bir sonraki takımı hakkında büyük bir ipucu verdi.

NE SÖYLEDİLER: Kuzeninin geleceği sorulan 31 yaşındaki Guaycochea, Astro Arena'ya şunları söyledi: "Onun nerede oynayacağını söyleyemem, ama Liverpool'a yakın olduğunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Büyük bir takım. Umarım iyi oynayabilir."

BÜYÜK RESİM: Geçen hafta, Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin ilgilendiklerine dair haberlere rağmen Guardiola'nın ekibin bir teklifte bulunmadı.

Mac Allister'ın Kırmızılar ile yaz transfer döneminde sözleşme imzalamaya oldukça yakın olduğu aktarılıyor.

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SIRADA NE VAR? Premier Lig sezonunun sona ermesiyle 24 yaşındaki oyuncu, yaz tatilinin sonuna kadar geleceğini çözmeye çalışacak.

Arjantinli yıldız, çok büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de boy göstermeye devam edecek.