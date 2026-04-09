Mısır Profesyonel Kulüpler Birliği, Al-Ahly'nin kalecisi Mohamed El-Shenawy'yi, takımının Seramica Cleopatra ile oynadığı maçı yöneten hakem Mahmoud Wafa'ya saldırmaya karıştığı gerekçesiyle cezalandırdı.

Al-Ahly, Mısır Süper Ligi şampiyonluk grubunun ilk turunda Seramica Cleopatra ile 1-1 berabere kaldı.

El-Shenawy, Al-Ahly'nin Seramika Kleopatra ile oynadığı maçta forma giymedi, ancak maçın ardından "Kırmızı Cüce" lehine bir penaltı kararı verilmemesi nedeniyle Wafa ile tartışmaya girdi.

Kulüpler Birliği, resmi internet sitesi üzerinden El-Shenawy'ye aynı maçta iki sarı kart görerek oyundan atılması nedeniyle 2.500 pound para cezası ve 4 maç men cezası verdiğini duyurdu.

Ayrıca El-Shenawy, hakem Mahmoud Wafa'ya saldırdığı için 50 bin pound para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Al Ahly'nin futbol direktörü Walid Salah El Din, bir maçlık men cezası ve 5 bin pound para cezasına çarptırıldı.

Kulüpler Birliği, teknik ve idari kadronun durumları incelerken video teknolojisinden uzak durma kuralına uymaması nedeniyle Al Ahly kulübüne 20 bin pound para cezası verdi.

