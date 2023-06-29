N'Golo Kante, Belçika 3. Lig ekibi Royal Excelsior Virton'un sahibi oldu.

Belçikalı kulübün yeni sahibi Kante

Royal Excelsior Virton, Kante'ye 1 Temmuz'da teslim edilecek

Kante bu yaz Chelsea'den Al-Ittihad'a transfer oldu.

NE OLDU? Chelsea orta saha oyuncusu, Belçika 3. Lig kulübü Royal Excelsior Virton'un sahibi olmaya hazırlanıyor. Virton'un şu anki sahibi Flavio Becca, kulübü 1 Temmuz'da resmî olarak Fransız yıldıza devredecek. Kulüp, Kante haberini resmî siteden, "Birlikte, uzaklara ve daha yükseğe. Küçük kasaba, büyük hayaller" sloganıyla duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Becca, 2018'de kulübün mülkiyetini aldı ve takım tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıktı. Sonraki sezon, en üst lige yükselmeye çok yaklaştılar ancak son anda kaçırdılar ve ikinci oldular. Royal Excelsior, 2022-23 sezonunda ise 2. Lig'den küme düştü. Ancak kulüp şu anda tamamen borçsuz durumda ve kısa süre içinde yeni bir yönetim kurulu atayacak.

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KANTE'Yİ NE BEKLİYOR? Dünya Kupası sahibi Fransız orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Chelsea ile yedi yıllık ilişkisini sonlandırarak vatandaşı Karim Benzema ile birlikte oynayacağı Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transfer oldu.